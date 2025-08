Jan Teegelbeckers und das 1000-Euro-Tor

Im Finale des Vorbereitungsturniers um den Voba-Cup war davon allerdings nichts zu spüren. Vor gut 300 Besuchern auf der Sportanlage Op den Bökel nutzte der Pokalverteidiger aus Broekhuysen seinen Heimvorteil. Es entwickelte sich so etwas wie ein Spiel auf ein Tor, in dem allerdings nur ein Treffer fallen sollte.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drückte Jan Teegelbeckers nach Vorarbeit von Philipp Brock den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Damit hatten die Sportfreunde die Siegprämie in Höhe von 1000 Euro bereits in der Tasche. Denn die Alemannia präsentierte sich ohne ihren torgefährlichen Spielmacher Christian Emmers, der vor dem Finale in Urlaub gefahren war, schlicht und einfach zu harmlos.

Broekhuysen muss im Abschluss besser werden

Ganz anders der Gastgeber, der über weite Strecken der Partie eine blitzsaubere Vorstellung lieferte. In dieser Form werden die Sportfreunde in der kommenden Bezirksliga-Saison ganz oben mitspielen. Um Meister werden zu können, sollten allerdings die Chancen etwas konsequenter genutzt werden. „Gibt’s doch gar nicht, das darf doch nicht wahr sein.“ Einige älteren Herren, unschwer als Sportfreunde-Fans zu erkennen, wendeten sich mehrfach entsetzt ab, wenn ihre Lieblinge wieder einmal eine Chance vergeigt hatten.

Von diesen Szenen gab’s einige. In der zwölften Minute lag der Ball erstmals im Pfalzdorfer Netz. Doch kurz vor dem Treffer von Maurice Horster hatte der Linienrichter die Fahne gehoben. Wenig später zirkelte Mittelfeldspieler Noah Thier einen Freistoß knapp am linken Pfosten vorbei (20.). Dann war der aufgerückte Verteidiger Lars Peters an der Reihe und verfehlte nach einer Ecke per Kopf um Haaresbreite das Ziel. „In der Vorbereitung ist mir das ja ziemlich egal. Aber demnächst in der Meisterschaft sollten wir in Führung liegen, wenn wir ein Spiel so diktieren“, sagte Sportfreunde-Teammanager Heinz Trienekens.

Es blieb bei der Strafraum-Hoheit des Gastgebers. Nach Flanke von Tom Beterams köpfte Teegelbeckers am Tor vorbei (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff häuften sich die turbulenten Szenen im Pfalzdorfer Strafraum. Der Pfalzdorfer Innenverteidiger Tom Voß klärte in höchster Not gegen Teegelbeckers. Nach der folgenden Ecke setzte Beterams den Ball per Kopf an die Latte (42.). Als Maurice Horster Alemannia-Keeper Levi Eckermann den Ball in die Arme schoss (44.), waren die alten Herren am Seitenrand endgültig der Verzweiflung nahe: „Was war das denn für eine Rückgabe?“ Dann kam der Moment, in dem Jan Teegelbeckers mit dem Tor des Tages für erhöhten Umsatz am Getränkestand in der Halbzeitpause sorgte.

In der zweiten Halbzeit tat sich lange nichts. Bis zur 65. Minute – da brachte Broekhuysens Co-Trainer Philipp Venten fünf frische Kräfte. Unter anderen Torjäger Sven van Bühren und Mittelfeldspieler Nick Ernst, die sofort mächtig Dampf machten. Van Bühren schoss aus der Drehung knapp am langen Eck vorbei (68.), ein Flachpass von Ernst in den gegnerischen Strafraum geriet etwas zu hart (77.). Ernst lupfte noch einmal den Torhüter über Eckermann, allerdings auch über die Latte (86.).

Positives Turnierfazit

Wenig später war Schluss – Turnierleiter Gilbert Wehmen und seine Vorstandskollegen Holger Tripp und Ralf Rösen vom Kreisfußballausschuss konnten endlich zur Tat schreiten und Sportfreunde-Kapitän Leon Peun gratulieren. Nachträglich zum Geburtstag und zum Gewinn des Voba-Cup.

„Diesmal ist das Turnier so reibungslos verlaufen, dass es allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben wird. Die Zuschauer haben den Wettbewerb erneut sehr gut angenommen. Es bleibt dabei – der Voba-Cup ist eine Erfolgsgeschichte“, so Wehmen. Das Funktionärs-Trio vom Kreis Kleve/Geldern fand am Rande des Endspiels auch noch die Zeit, organisatorische Dinge zu regeln. Die Anhänger des Bezirksliga-Aufsteigers TSV Weeze sollten sich den 22. August vormerken. An jenem Freitagabend wird Gilbert Wehmen vor dem Anpfiff der Partie gegen die DJK Twisteden nachträglich die Meisterschale überreichen.

Sehr zufrieden zeigte sich auch Philipp Venten. „Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt. In der Vorbereitung kommt es für uns Trainer eher darauf an, dass sich die Mannschaft klare Chancen erspielt. Das hat sie getan. Die entsprechenden Tore kann sie sich ruhig für die Meisterschaft aufheben“, sagte er nach dem Abpfiff.

Der Finaltag in Broekhuysenwar mit dem Spiel um Platz drei eröffnet worden. Jan Roosen erzielte für den A-Ligisten Viktoria Winnekendonk in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2:1 (1:1)-Endstand gegen Bezirksliga-Aufsteiger Viktoria Goch II. Roosen hatte seine Mannschaft in der ersten Hälfte in Führung gebracht (38.), Luca Plum den Gocher Ausgleich erzielt (41.).