Jan Strehlow verkündet seinen Abschied vom FC Forstern zum Saisonende

Der Coach der Frauen-Bayernliga verlässt den Verein. Auch Co-Trainer Stefan Bergmoser geht. Zunächst steht aber das Heimspiel gegen Theuern an.

Auch wenn die Entscheidung im Meisterschaftsrennen der Frauen-Bayernliga nach der 1:2-Topspielpleite des FC Forstern beim Ligaprimus aus Ruderting schon am Wochenende fallen könnte, werden die FCF-Kickerinnen den Saisonendspurt nicht ziellos bestreiten. So äußerte Forstern-Coach Jan Strehlow den „Anspruch, das Ergebnis des letzten Jahres mindestens wiederholen zu wollen“. Und vielleicht gelinge es seiner in der vorherigen Spielzeit noch drittplatzierten Elf ja sogar, den zweiten Rang bis zum Schluss zu verteidigen. Strehlow kündigt derweil seinen Abschied an.

Zunächst einmal strebt der Übungsleiter beim Heimmatch an diesem Samstag (16 Uhr) gegen den TSV Theuern nichts anderes als einen Sieg an. Immerhin fertigte die FCF-Auswahl die Gäste bereits in der Hinserie mit einem deutlichen 4:1 ab, wobei Strehlow eine der spielerisch bisher besten Leistungen seiner Mannschaft beobachten durfte. „Dass wir damals vier Tore geschossen haben, war eine logische Konsequenz daraus.“ Daher gilt es, dieser „Benchmark“ auch im kommenden Duell, bei dem sich der Kader – trotz einiger Krankheitsfälle – im Vergleich zur Vorwoche nicht allzu sehr verändern sollte, nachzueifern und mit schnellem, flachem Offensivspiel zu überzeugen.

Allerdings sei Theuern ein Team, gegen das sich die Heimelf bis zuletzt eigentlich immer „brutal schwergetan“ habe. Für Strehlow, der den Verein ebenso wie sein Co-Trainer Stefan Bergmoser zum Saisonende verlassen wird (Bericht folgt), dabei besonders im Fokus: die groß gewachsenen, schnellen Topakteurinnen des TSV. „Wenn diese miteinander spielen, werden wir Probleme bekommen, die wir höchstwahrscheinlich nur durch Überzahl im Mittelfeld kompensieren können“, meint der 37-Jährige.Tipp: 2:1 für FCF