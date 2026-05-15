Jan Strehlow beendet sein Engagement wegen mangelndem Aufwand-Nutzen-Verhältnis Trainer verlässt FC Forstern von Tobias Fischbeck · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Die Frauen des FC Forstern verlieren ihren Trainer. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der Trainer der Bayernliga-Frauen des FC Forstern nennt emotionale Gründe. Die Nachfolgersuche für Jan Strehlow läuft bereits auf Hochtouren.

Das Trainerteam um Chefcoach Jan Strehlow wird die Fußballerinnen des FC Forstern in der Bayernliga nach dieser Saison nicht mehr betreuen (wir berichteten). In einer Stellungnahme äußert sich Strehlow nun zu den Gründen. „Die Zusammenarbeit von Stefan (Bergmooser/d. Red.) und mir endet leider schon zum Saisonende mit dem FC Forstern. Das persönliche, emotionale Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist bereits zur Winterpause ins Ungleichgewicht geraten“, erklärte Strehlow zu den Hintergründen seiner Entscheidung.

Besonders hob er dabei den ehrenamtlichen Charakter der Arbeit hervor: „Es ist immerhin alles Ehrenamt für uns in der Bayernliga beim FC Forstern, ein Alleinstellungsmerkmal, welches ich stark befürworte. Wir haben hier ein sehr betriebsames und gutes Funktionärsteam gefunden, an welchem unser Nachfolger mit Sicherheit Freude haben wird.“ Auch sportlich zeigt sich der Coach optimistisch für die Zukunft des Vereins. „Ebenso werden die Kader von 1. und 2. Damen sehr viel breiter aufgestellt, sodass kein erneutes Jahr mit Spielermangel anstehen wird“, so Strehlow.