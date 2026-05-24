Jan Strauß wechselt zu Germania Bleckenstedt

– Foto: Thies Meyer

Der FC Germania Bleckenstedt treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Jan Strauß den nächsten Spieler aus der A-Jugend von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Der Außenbahnspieler kommt aus der DFB-Nachwuchsliga zu den Blau-Gelben.

Besonders die Schnelligkeit zeichnet den Neuzugang aus. Jan Strauß fühlt sich auf der Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv wohl und kann „mit seinem Tempo jederzeit den Unterschied machen“.

Seine fußballerische Ausbildung begann beim TSV Germania Lamme, ehe er 2022 in die Jugend von Eintracht Braunschweig wechselte. In der laufenden Saison spielte er 13 Mal in der Nachwuchsliga und erzielte dabei ein Tor. Nun folgt der nächste Schritt im Herrenbereich beim FC Germania Bleckenstedt.