Jan Steininger wechselt zur neuen Saison zum FC Zell

"Überzeugt mit körperlicher Präsenz, feiner Technik und Offensivqualitäten": Jan Steininger | Foto: Gerd Gründl

Der FC Zell verstärkt sich zur Saison 2026/2027 mit Mittelfeldspieler Jan „Steino“ Steininger. Der 26-Jährige aus Maulburg wechselt im Sommer an den Brühlpark und bringt reichlich Erfahrung aus seinen Stationen beim FV Degerfelden, FC Steinen-Höllstein und der SG FC Wehr mit, wie der Bezirksligist mitteilte.

"Steininger fühlt sich auf der Zehnerposition besonders wohl, ist im zentralen Mittelfeld aber flexibel einsetzbar. Der Mentalitätsspieler überzeugt mit körperlicher Präsenz, feiner Technik und Offensivqualitäten – sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter", beschreiben die Zeller ihren künftigen Akteur. "Ich habe richtig Bock, freue mich auf die Jungs und mal auf etwas Neues“, wird Steininger zu seinem Wechsel zitiert. Sportvorstand Carlo Wolf zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Mit Steino bekommen wir einen super Typen, der menschlich hervorragend zu uns passt und unsere Mannschaft auch sportlich weiterbringen wird." Auch das neue Trainerduo Dirk Tegethoff und Kevin Weiß freue sich auf den Neuzugang aus der Region, den viele Fußballinteressierte bereits kennen.