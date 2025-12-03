Jan Sell und Stefan Köpke beenden Engagement bei Conc. Schönkirchen

Zum Ende der laufenden Saison wird es Veränderungen an der Seitenlinie der TSG Concordia Schönkirchen geben. Jan Sell und Stefan Köpke beenden ihren Kontrakt mit der TSG vereinbarungsgemäß mit Abschluss dieser Spielzeit. Eine Nachfolge steht noch nicht fest.

Vor fast genau einem Jahr, im Dezember 2024, haben sich Jan Sell und Stefan Köpke bereit erklärt, in stürmischen Zeiten sportliche Verantwortung in Schönkirchen zu übernehmen. Von vornherein war man sich einig, dass es sich um eine befristete Zusammenarbeit bis zum Ende der Spielzeit 25/26 handeln werde. Nachdem die vereinbarten Ziele erreicht worden sind, haben sich beide Seiten nun endgültig darauf verständigt, die weitere sportliche Zukunft der Mannschaft in die Hände eines neuen Trainerteams zu legen.

Nach einem großen Umbruch im Herrenbereich und einer schwierigen Hinrunde in der Verbandsligasaison 24/25 war die gemeinsame Zielsetzung darauf ausgelegt, die Herrenfußballsparte wieder in ruhige Fahrwasser zu manövrieren und die Grundlagen zu schaffen, um zukünftig wieder erfolgreichen und attraktiven Herrenfußball im Augustental zu präsentieren.

Nach dem Abstieg in die Kreisliga ist es Sell und Köpke mit Unterstützung durch Co-Trainer Felix Wagner gelungen, einen Kader mit Perspektive zusammenzustellen, der seine Konkurrenzfähigkeit bereits unter Beweis gestellt hat. „Unsere Aufgabe ist erfüllt und das Fundament ist gelegt“, bewertet Chefcoach Sell die Entwicklung der 1. Herrenmannschaft, die sich derzeit im oberen Drittel der Kreisliga befindet und aus Sicht der amtierenden Trainer über großes Potenzial verfügt. Auch das Mannschaftsgefüge sei vollkommen intakt, sodass bei Co-Trainer Köpke sogar kurz Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung aufgekommen sind.

„Diese Mannschaft macht es einem wirklich nicht leicht, loszulassen“, macht Köpke deutlich, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen ist. Am Ende habe aber die Vernunft gesiegt, da der Trainerjob doch viel Raum eingenommen und wenig Platz für die anderen wichtigen Dinge des Lebens gelassen habe. Daher habe man sich seinerzeit schließlich auch ganz bewusst auf eine befristete Zusammenarbeit geeinigt.

Blick nach vorn

Es war allen Beteiligten wichtig, mit der Entscheidung frühzeitig an die Öffentlichkeit zu gehen, um ausreichend Zeit für die Suche nach einer Nachfolge zu haben und einen geordneten Übergang sicherzustellen. Wer die Nachfolge von Sell und Köpke antreten wird, steht noch nicht fest. Die Vereinsführung führt derzeit Gespräche mit verschiedenen Kandidaten und hält Augen und Ohren in alle Richtungen offen. Fest steht bereits, dass Felix Wagner auch über das Saisonende hinaus der Mannschaft erhalten bleibt und damit wesentlich zu Kontinuität und einem geordneten Übergang beiträgt.