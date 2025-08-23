Jan Schuchardt hat die Freude am Fußballspielen wiedergefunden

Anstatt mit den Fußballern des VfL Jüchen/Garzweiler in die Oberliga aufzusteigen, hat sich Jan Schuchardt für einen Wechsel entschieden. Und zwar zum A-Ligisten Germania Grefrath. Ein Wechsel, der einige überrascht hat: „Es kamen schon ein paar Kommentare und ich hab’ gemerkt, dass nicht alle meine Entscheidung befürworten“, sagt er. „Ich bin ja erst 25, da könnte man noch ein paar Jahre auf höherem Niveau spielen. Aber ich bin froh, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe.“

Einer, der die Entscheidung anfangs hinterfragt hat, war sein Vater Sven Schuchardt, der selber in der Zweiten Bundesliga aufgelaufen ist. „Er meinte, ich solle mir das gut überlegen – aber er steht hinter mir und meiner Entscheidung, da hatte ich keine Bedenken.“ Die Familie war ein Grund für ihn, nach Grefrath zu wechseln. „Ich habe jetzt deutlich mehr Zeit“, erklärt er. In Jüchen stand dreimal die Woche Training auf dem Programm, am Wochenende war Spieltag. In der Vorbereitung waren es auch oft fünf Tage pro Woche, die mit Training und Testspielen verplant waren. „Das ist schon ein Unterschied zu zweimal Training und sonntags Spieltag“, sagt er. Die neu gewonnene Zeit passt ihm gut in den Kram. Denn nach der abgeschlossenen Ausbildung zum Physiotherapeuten hat er sich nochmal für eine neue Ausbildung entschieden: Verwaltungsfachwirt. „Gerade in Klausurphasen ist es so deutlich entspannter“, sagt er. Aber auch mal spontan ein Wochenende wegfahren oder abends mit Freunden weggehen, ist jetzt einfacher möglich. „Ich bin immer gerne zum Training gegangen, aber es ist trotzdem eine regelmäßige und zeitintensive Verpflichtung.“

Freunde waren ein weiterer Grund für den Wechsel nach Grefrath. „Ich komme von hier und lebe hier seit 20 Jahren. Hier sind viele Freunde, die ich bereits seit der Grundschule kenne.“ Viele davon spielen auch bei der Germania. „Man hat sich ja oft gesehen und der ein oder andere hat dann auch mal gefragt, ob ich nicht Lust habe, hierhin zu wechseln.“

Jüchen verlassen wollte er sowieso: „Ich war da sieben Jahre und hatte eine tolle und erfolgreiche Zeit, gerade mit den Aufstiegen. Aber ich habe gemerkt, dass ich bereit für was Neues bin. Da hab ich lange überlegt und mit vielen, auch echt spannenden Vereinen gesprochen.“ Dass es dann Grefrath und die Kreisliga A geworden ist, war „Gefühlssache. Ich war anfangs selber skeptisch, ob das passt“, gibt er zu. „Aber ich bereue die Entscheidung kein bisschen.“

Erstes Saisonspiel gewonnen

In der Mannschaft kennt er alle und wurde dementsprechend gut aufgenommen. „Klar, am Anfang kamen ein paar Fragen zu den höheren Ligen und auch ein paar dumme Sprüche, aber eigentlich war das alles kein Thema.“

Der Start des SV Germania Grefrath ist mit einem Sieg gegen Straberg geglückt, gegen Orken sollen die nächsten drei Punkte folgen. „Drei Gegentore sind natürlich nicht so toll, aber auf der Leistung können und wollen wir aufbauen, um diese Saison oben ein Wörtchen mitreden zu können.“ Er hat auf jeden Fall Lust auf die Saison: „Hier in Grefrath ist auch echt eine große Fangemeinde und viel Unterstützung, da kann man nur Bock auf die Saison haben. Zusammen mit meinen Kumpels macht es auch einfach sehr viel Spaß – der Spaß am Fußballspielen ist mir vorher ein wenig abhandengekommen, den hab ich hier definitiv wiedergefunden.“

Wie lange er in Grefrath bleibt, weiß er noch nicht: „Ich plane nicht länger als eine Saison und die bringe ich auf jeden Fall hier zu Ende“, sagt er. „Ob ich dann nochmal weiter oben angreifen möchte, gucke ich dann.“