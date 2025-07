 Jan Rütjes will es nochmal wissen

Jan Rütjes spielte für den TuS Xanten in der Kreisliga A, B und C. Zwischenzeitlich lief er für den SV Vynen-Marienbaum, die DJK Labbeck/Uedemerbruch sowie in den vergangenen zwei Jahren für Viktoria Birten auf. Jetzt will es der Routinier nochmal wissen. Rütjes macht die Vorbereitung beim Bezirksligisten TuS Xanten mit. „Jan gehört zum Kader“, bestätigt Frank Ingendahl, der Sportliche Leiter, auf Nachfrage.