Jan Rodwald und der SVW - das passt

Wiesbaden. Im Sommer stand Verbandsligist SV Wiesbaden vor einem großen Kaderumbruch. Einige ältere Spieler verließen den Verein, junge, hungrige Kräfte folgten. Eine Ausnahme: Jan Rodwald. Der 29-jährige Routinier kam vom Ligakonkurrenten SG Walluf – und trifft am Sonntag (14.30 Uhr) mit seinem neuen Team auf seinen alten Verein. Der FV Biebrich 02 ist spielfrei.

Im Rheingau erlebte Rodwald schöne Jahre. Drei Saisons trug er das Wallufer Trikot, dazwischen spielte er für den SV Niedernhausen, vorher für den FV Biebrich 02 sowie die TSG Wörsdorf. Seine fußballerischen Wurzeln liegen bei der SG Orlen, später führte ihn der Weg als A-Jugendlicher nach Frauenstein. „Er gehört zu den erfahrenen Jungs, die den Verbandsliga-Fußball kennen“, betont Yildirim Sari, Sportlicher Leiter des SVW. Über Jahre hielten beide Seiten Kontakt, ehe sich im Sommer der Wechsel ergab.

„Entscheidend war für mich die Wertschätzung, die mir vom Verein entgegengebracht wurde“, sagt Rodwald, der beim SVW sein neues Fußball-Zuhause gefunden hat. In Walluf oft nur zweite Wahl, ist er in Wiesbaden unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung – auch wenn seine Lieblingsposition „in den letzten Jahren schon eher die Sechs war“, wie er offen zugibt. Wichtig ist ihm, dem Defensivverbund Stabilität zu bringen. „In dieser Saison ist entscheidend, von hinten den Takt vorzugeben.“ So nahm der Nieder-Olmer durch den Tapetenwechsel im Sommer auch eine neue Rolle ein. „Das war für mich ein Schritt nach vorne – auch für meine persönliche Entwicklung“, sagt der studierte Informatiker, der bei der R+V als Data Scientist arbeitet.

Jan Rodwald: Lieber zu null spielen, als selbst treffen

Beim SVW zählt Rodwald neben Athanasios „Saki“ Nakos, Kapitän Tim Maurer (beide für Sonntag fraglich), Dillon Fosuhene und Ruven Bertel zu den wenigen Spielern, die schon etwas älter sind als der neue Kern der Mannschaft. Mit Leistung geht der kopfballstarke Defensivmann allemal voran.

Beim 2:0-Sieg im Derby gegen Biebrich überzeugte er als Leader, beim 3:3-Hinspiel gegen den Türkischen SV traf er doppelt. Auch am vergangenen Sonntag in Okriftel (2:3) durfte er sich in die Torschützenliste eintragen. „Es geht mir gar nicht so um die Tore. Ich gewinne lieber zu null, als ein Tor zu machen“, sagt er ganz im Sinne eines Vollblutverteidigers. Kopfballstärke zählt er dennoch zu seinen größten Qualitäten. „Die Übersicht ist aber auch gewachsen“, erklärt er. Prägende Jahre erlebte er beim FV Biebrich, als er dort als einer von drei A-Junioren in die erste Mannschaft aufrückte. Mit David Meurer und David Schug fand er damals zwei wichtige Vertrauenspersonen.

Rodwald hat "zu dem ein oder anderen" Wallufer noch Kontakt

Auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein freut sich Rodwald, auch wenn es sportlich kein freundschaftliches Rendezvous wird. Zu „dem ein oder anderen“ Wallufer besteht nach wie vor Kontakt. „Sie haben schon sehr viel Verletzungspech, was mir schon sehr leidtut“, sagt er. Für den SVW geht es trotzdem darum, nach der bitteren Niederlage in Okriftel eine Reaktion zu zeigen. Bestmöglich das Derby-Gesicht, das die Löbelt-Elf in den Duellen gegen Biebrich und den Türkischen SV präsentierte.

Max Hasenstab aller Voraussicht nach wieder Startelfkandidat

„Wir wollen da anknüpfen, wo wir beim letzten Derby aufgehört haben. Kampfbereitschaft, Einstellung und Wille müssen uns wieder stark machen. Dann haben die Jungs bis jetzt immer funktioniert“, erklärt Sari. Heimstärke gegen Auswärtsschwäche – diese Rollenverteilung ist im Vorfeld des Duells Fakt. „Wir müssen über 90 Minuten konzentriert unser Spiel spielen und eine gute Mischung zwischen Offensive und Defensive finden“, sagt Wallufs Coach Matthias „Adi“ Dworschak, der auswärts endlich den Bock umstoßen möchte. Hoffnung besteht auf ein Comeback von Max Hasenstab in der Startelf. Der Wallufer Sportplatz wird derweil am kommenden Montag repariert, nachdem ein Teil einer Linie am Sechzehner beschädigt war und deshalb das Spiel am vergangenen Sonntag gegen RW Hadamar abgesagt werden musste.





