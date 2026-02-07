 2026-02-06T13:16:52.650Z

Jan Pflipsen hält die SpVg Odenkirchen mit Hattrick oben dran

Bezirksliga: TuRa Brüggen setzt sich knapp beim TuS Wickrath durch. Jan Pflipsen überragt für die SpVg Odenkirchen.

von André Nückel · Gestern, 23:55 Uhr · 0 Leser
Das ist Jan Pflipsen.
Das ist Jan Pflipsen. – Foto: Tim Siebmanns

19. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein: Auf den 5:3-Erfolg von Fortuna Dilkrath beim 1. FC Mönchengladbach folgte am Freitag ein Arbeitssieg von TuRa Brüggen beim TuS Wickrath. Einen überragenden Tag erwischte Jan Pflipsen für die SpVg Odenkirchen.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Do., 05.02.2026, 20:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
3
5
Abpfiff
Trotz Unterzahl war Fortuna Dilkrath in der Lage, den 1. FC Mönchengladbach am Donnerstag zu überollen - mehr hier!

Fr., 06.02.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
1
Abpfiff
In engen Spielen können sich Mannschaften mit Torjäger oftmals auf ihren besten Schützen verlassen. Das traf auch auf TuRa Brüggen beim TuS Wickrath zu, denn nach einer guten Stunde erzielte Nils Bonsels sein 29. Saisontor. Der Knipser lauerte am zweiten Pfosten und traf zum Sieg, weshalb der verschossene Strafstoß von Jan Grylak zu verschmerzen war. Brüggen hat mit 40 Punkten nur drei weniger als der OSV Meerbusch, die Sportfreunde Neuwerk sind an diesem Wochenende als Tabellenzweiter spielfrei.

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live
Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live
Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:15live
Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30
Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
4
1
Dieses Spiel wird Jan Pflipsen mit Sicherheit nicht vergessen. Der nominelle Defensivspieler erzielte im ersten Durchgang einen lupenreinen Hattrick gegen den VfR Krefeld-Fischeln und setzte die Gäste im Heimspiel der SpVg Odenkirchen quasi Schachmatt. Die Hausherren bleiben durch die Gala von "Flipper" an den Aufstiegsplätzen dran, während Fischeln im Mittelfeld bleibt.

SpVg Odenkirchen – VfR Krefeld-Fischeln 4:1
SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin, Jan Pflipsen, Simon Beermann, Daniel Pfaffenroth, Samuelson Forestal, Robin Wolf, Semir Purisevic, Vincent Schleifer, Michael Bohnen - Trainer: Simon Sommer - Co-Trainer: Wolfgang Brück
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leander Boden, Abdulhadi Alamad, Ben Schubert, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik, Denis Shabani, Amir Alili - Trainer: Jakob Scheller
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Jan Pflipsen (2.), 2:0 Jan Pflipsen (3.), 3:0 Jan Pflipsen (36.), 3:1 Abdulhadi Alamad (66.), 4:1 Robin Wolf (76.)

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:15live
Spielfrei: SF Neuwerk

____

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SV Lürrip zg.
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Lürrip zg. - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln

