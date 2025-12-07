Jan Osterried erlöst SGM Tannheim/Aitrach

Einen mühsamen aber hochverdienten Sieg feierte die Werner-Elf zum Jahresabschluss im Lokalderby gegen den SV Kirchdorf und überwintert damit auf einem sehr guten dritten Rang.

Das Tabellenschlusslicht war der SGM in den Anfangsminuten ebenbürtig und hatte mit einem Schuss an Außennetz in der fünften Minute auch die erste Torchance. Mit zunehmender Spieldauer übernahm aber die SGM immer mehr das Kommando und kam innerhalb von nicht einmal 15 Minuten zu fünf hochkarätigen Möglichkeiten durch Niklas Villinger, Daniel Biechele und zwei mal Robin Butscher, die aber entweder vom Gästekeeper teilweise glänzend pariert wurden oder ihr Ziel knapp verfehlten. Aber auch die Gäste hatten in dieser Phase noch eine gute Möglichkeit, die aber von Daniel Binder, der erneut den erkrankten Basti Schütte vertrat, per Fußabwehr pariert. Auch in der Schlussviertelstunde des ersten Abschnitts berannte die SGM das Gästetor, konnte aber trotz weiterer guter Gelegenheiten durch Christian Villinger, Daniel Biechele, Niklas Villinger und Jens Fackler den Ball nicht über die Linie bringen. Wieder parierte der Schlussmann zweimal glänzend und bei zwei weiteren Möglichkeiten ging der Ball übers bzw. am Tor vorbei. Die zweite Halbzeit begann wieder mit einer Riesenmöglichkeit der SGM, diesmal wurde der Schuss von Robin Butscher aber noch von einem Abwehrbein abgeblockt. Nur wenig später bugsierte der Schlussmann der Gäste einen abgefälschten Freistoß von Christian Villinger mit einer spektakulären Parade noch um den Pfosten. Auch danach blieb die Heimelf klar tonangebend, und in der 65. Minute unterlief dem Gast beinahe ein Eigentor. Im Angriff traten die Illertäler dagegen so gut wie gar nicht mehr in Erscheinung. Die Bemühungen der SGM wurden dann in der 79. Minute schließlich doch noch belohnt: Niklas Villinger hämmerte den Ball an die Unterkante der Latte, den anschließenden Abpraller verwertete Jan Osterried zum hochverdienten 1:0. Auch in den Schlussminuten blieb die Werner-Truppe dominant und hatte durch Niklas Villinger und Daniel Biechele die Chance zum 2:0, doch wieder parierte der beste Gästespieler und der Kopfball von „Biechi“ ging am kurzen Pfosten vorbei. In der Nachspielzeit luchste Jan Osterried einem Gegenspieler den Ball ab und wurde dann im Strafraum gefoult. Mit dem fälligen Elfmeter scheiterte Christian Villinger aber am stark parierenden Torhüter, der damit seine starke Leistung krönte, was ihm und seinem Team aber letztendlich nichts nützte.