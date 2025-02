Spielt mindestens bis Sommer in Aachen: Jan Olschowsky. – Foto: Gerhard Hannappel

Jan Olschowsky und die verpassten Chancen Borussias Torwart Jan Olschowsky ist für die laufende Rückrunde an den Drittligisten Alemannia Aachen ausgeliehen. Dadurch entgeht dem Eigengewächs nun die Chance, wieder in der Bundesliga aufzulaufen.

Es war ein unbefriedigendes Wochenende für Jan Olschowsky. Mit Alemannia Aachen spielte Borussias Torhüter, der in der Rückrunde an den Drittligisten ausgeliehen ist, daheim 2:2 gegen die Zweite Mannschaft Borussia Dortmunds – zwei Abschlüsse des BVB reichten dazu, nachdem Aachen verdient 2:0 geführt hatte. So verpasste es Alemannia, sich ein größeres Punktepolster auf die Abstiegszone zu verschaffen.

Die fünfte Partie in Folge ohne Sieg war am Samstag also ein Ärgernis für den Aufsteiger, für den Olschowsky zum sechsten Mal seit dem Start seiner Leihe aufgelaufen ist. Doch könnte sich der Keeper am Wochenende gedanklich auch mit der Situation seines Stammvereins auseinandergesetzt haben. Und womöglich wird er dabei ein wenig gehadert haben, hätte sich nun doch die Chance auf sein fünftes Bundesligaspiel aufgetan. Jan Olschowsky hätte wohl in der Bundesliga gespielt

Gladbach muss durch die Adduktoren-Verletzung von Moritz Nicolas und der Roten Karte gegen Jonas Omlin beim 0:3 gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim mit seinem dritten Torwart antreten. Da Olschowsky, der die Rolle zuvor innehatte, ausgeliehen ist, wird entweder wieder Routinier Tobias Sippel oder ein Talent aus dem Fohlenstall wie Tiago Pereira Cardoso das Tor hüten. Trainer Gerardo Seoane hat die Tor-Besetzung noch offengelassen. Olschowsky hätte wohl nun gute Karten gehabt,wäre es nichts geworden im Winter mit einem Leihgeschäft. In der Saison 2022/23 hatte das Eigengewächs Glück, dass zunächst Yann Sommer und Tobias Sippel verletzt ausfielen und in der Rückrunde Winterzugang Omlin ebenfalls zwischenzeitlich passen musste. So kam der gebürtige Neusser unter Trainer Daniel Farke zu seinen ersten vier Bundesligaspielen.