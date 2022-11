Jan-Ole Korn schießt A/O zum nächsten Sieg 1. Kreisklasse: Agathenburg/Dollern unterliegt dem Zweiten nach guter Leistung

Das Spiel verlief insgesamt sehr ausgeglichen. In der Anfangsphase hatte Agathenburg/Dollern die besseren Möglichkeiten, zunächst scheiterte Janis-Fabian Jungclaus alleine vor A/O-Torwart Florian Schneider, dann lenkte der Schlussmann einen strammen Schuss von Justin Sladek zur Ecke. „Es entwickelte sich ein richtig gutes Spiel mit knackigen Zweikämpfen und einem richtig guten Schiedsrichter“, sagte A/D-Trainer Marco Hinsch. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt gingen die Gäste nach einer Flanke von Niklas Nissen durch Tom-Luka Stelling per Kopf in Führung. „So glücklich das 0:1 fiel, war auch der Ausgleich für uns“, so Hinsch. Nach Wiederbeginn hatten die Gäste einige Gelegenheiten durch Luca Rogmann vergeben, Justin Sladek glich aus. Zuvor ließ er nach einem Doppelpass mit Jungclaus einige A/O-Spieler stehen. Die technisch gute Partie blieb spannend bis in die Schlussphase. Da vergab Tom-Luka Stelling zunächst das 1:2. Agathenburgs Keeper Malte Pils rutschte aus, doch auch der Ahlerstedter rutschte weg. Den anschließenden Eckball verwertete Jan-Ole Korn per Kopf zum 1:2. „Schade, wir wurden nicht belohnt. Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen“, sagte Hinsch abschließend. Für seine Mannschaft, die den Kontakt zur Spitzengruppe nicht herstellen konnte, geht es jetzt nach Burweg, Ahlerstedt/Ottendorf empfängt den Schwinger SC.

Schiedsrichter: Stefan Moche - Zuschauer:

Tore: 0:1 Tom-Luka Stelling (24.), 1:1 Justin Sladek (55.), 1:2 Jan-Ole Korn (85.)