Jan-Niklas Homann bleibt Germania Bleckenstedt treu

– Foto: Thies Meyer

Jan-Niklas Homann wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Germania Bleckenstedt tragen. Das gab der Verein via Instagram bekannt. Unter der Überschrift „Bleckenstedter Junge bleibt an Bord“ verkündete die Germania die Verlängerung des langjährigen Spielers.

Dabei hob der Verein besonders die Identifikation Homanns mit der Germania hervor. „Es sind genau solche Spieler, die einen Verein ausmachen. Spieler, die den Verein nicht nur kennen, sondern ihn leben“, schrieb Bleckenstedt. Für Homann habe „nie wirklich zur Debatte“ gestanden, „einen anderen Weg einzuschlagen“.

Nach seinem Entwicklungsjahr in Schwülper kehrte Homann zur Germania zurück und entwickelte sich laut Verein „direkt zu einer festen Größe in der Defensive“. Besonders seine „Zweikampfstärke, sein Einsatzwille und seine Verlässlichkeit“ hätten der Mannschaft Stabilität gegeben.