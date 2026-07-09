Jan Merkl trifft bei Wormser Stadtmeisterschaft sieben Mal

„Es lief bisher sehr fair ab“, freute sich Kley mit seinen Vereinskollegen, Zuschauern und den 18 teilnehmenden Mannschaften. „Denn die Wormser Vereine kennen und schätzen sich“, weiß der 65-Jährige, der über den Wormser Fußball wohl so ziemlich alles weiß. „Es gibt einen Wanderpokal, Urkunden und die besten vier Mannschaften bekommen 400, 300, 200 beziehungsweise 100 Euro“, sagte er. Und fügt nicht ohne Stolz an: „Wir haben auch einen selbst kreierten Vereinswimpel.“

Torshow von Merkl, Neuhausen tut sich schwer

Zum sportlichen Ablauf: Überraschungen blieben bisher aus. Dafür wurde aber jede Menge Spannung – und auch Spektakuläres geboten. Im ersten Quali-Spiel zweier Teams aus der B-Klasse landete die SG Wiesoppenheim/Heppenheim gegen die SG Kickers einen 14:1-Kantersieg. Fünf Tore in Folge schoss Stürmer Jan Merkl in der ersten Halbzeit und legte nach Wiederbeginn noch zwei Mal nach. In der zweiten Quali-Partie besiegte FT/Alemannia den SV Suryoye (beide B-Klasse) mit 2:1.

Im ersten Achtelfinale unterlag Ausrichter und A-Klassist SV Normannia dem Landesliga-Absteiger TuS Neuhausen 1:2. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. „Vorher hätte ich ein 1:2 unterschrieben“, schmunzelte Kley. „Der Schiedsrichter hatte sich schon auf Elfmeterschießen eingerichtet.“ Die Seinen hätten aber eine starke Teamleistung gezeigt. Sa., 04.07.2026, 17:00 Uhr SV Normannia Pfiffligheim Pfiffligheim TuS Neuhausen Neuhausen 1 2 Abpfiff

FC Azadi sagt Teilnahme kurzfristig ab

Weitere Ergebnisse: TuS Hochheim – SG 1862/1923 Westhofen/Gundheim/Abenheim 1:2, TSG Pfeddersheim II – SV Leiselheim 4:0, VfR Wormatia II – SuK Ataspor 10:0. Zur Partie SV Horchheim – FC Azadi trat der FC wegen angeblichen Spielermangels nicht an. „Die kurzfristige Absage ist ärgerlich“, bemerkte Kley. „Immerhin war die Auslosung schon im Januar.“

Auch eine zweite Mannschaft, SG Blau-Weiß Worms/Normannia Pfiffligheim, schickte der Ausrichter ins Rennen. Der C-Ligist unterlag dem künftigen Ligakonkurrenten TuS Weinsheim, der sich freiwillig aus der höheren Liga zurückgezogen hatte mit 1:6. „Es war verdient von den Chancen her, aber nicht berauschend“, meinte TuS-Spielertrainer Torsten Lottermann. „Die Spieler des Gegners haben alle schon höherklassig gespielt, das sind alte Füchse. Bei uns war der jugendliche Leichtsinn drin. Ich hätte mir auch von uns ein paar Tore mehr gewünscht – aber da waren wir beim Zielen nicht gut genug“, fasste SG-Coach Bernd Roth zusammen.