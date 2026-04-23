Jan Lukas Kill verstärkt SG-Offensive zur neuen Saison Der Offensivspieler kommt vom SuS Niederschelden. von PM · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Jan Lukas Kill trägt ab kommender Saison das Trikot der SG Mudersbach/Brachbach. – Foto: Verein

Die SG Mudersbach/Brachbach treibt ihre Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter voran und kann mit Jan Lukas Kill den nächsten Neuzugang präsentieren. Der 24-Jährige wechselt vom SuS Niederschelden zur SG und ist damit bereits der fünfte Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Kill, der ursprünglich aus Mudersbach kommt, ist in der Offensive zu Hause und kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf der Zehnerposition agieren. Der groß gewachsene Angreifer bringt ein starkes Gesamtpaket mit und konnte in den vergangenen Jahren insbesondere durch seine Torgefahr überzeugen. Gestartet hat Lukas Kill seine fußballerische Laufbahn bei den Bambini-Kickern der SG, ehe er mangels Mannschaft zum Nachbarn SuS Niederschelden wechselte. Dort absolvierte er die gesamte Jugend und entwickelte sich in den Senioren zu einem verlässlichen Offensivspieler. In der Bezirksliga-Saison 2023/2024 erzielte er 13 Tore, in der darauffolgenden A-Liga-Saison 2024/2025 sogar 16 Treffer. In den vergangenen vier Jahren stehen insgesamt über 40 Tore für die Rosengarten-Elf zu Buche.

SG-Trainer Timo Schlabach freut sich auf den Neuzugang und hebt dessen Profil hervor: „Lukas bringt ein Stürmerprofil mit, das wir so bisher nicht im Kader hatten: Er ist groß, bringt viel Wucht mit und weiß genau, wo das Tor steht – das hat er in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt; unter anderem auch mit Treffern gegen uns.“ Auch Jan Lukas Kill blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr zur SG: „Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Die Entwicklung der SG in den letzten Jahren ist sehr positiv, und ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein. Besonders schön ist es natürlich, künftig gemeinsam mit meinem Bruder Jonas auf dem Platz zu stehen.“