Jan-Luca Schindler wechselt aus Elzach zum SV RW Glottertal

Der SV RW Glottertal freut sich, zur kommenden Saison Jan-Luca Schindler von den SF Elzach-Yach verpflichten zu können. Der 30- jährige bringt viel Erfahrung und Torgefahr mit nach Glottertal. Der beim FC Denzlingen und beim FC Emmendingen ausgebildete Rechtsfuß ist in der Offensive variabel einsetzbar.

Bereits beim FV Ettenheim arbeitete Jan-Luca erfolgreich mit unserem Trainer Patrick Walz zusammen. In der Saison 2023/24 stiegen sie gemeinsam in die Bezirksliga auf. Dabei erzielte er starke 27 Treffer. Bei den Sportfreunden Elzach- Yach gelangen ihm in diesem Jahr bisher sieben Torbeteiligungen.

„Jan-Luca passt sportlich und menschlich hervorragend zu uns. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit“, so Patrick Walz. Der SV RW Glottertal heißt Jan-Luca Schindler herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start im Eichbergstadion.