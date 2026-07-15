Jan-Luca Klein, FC Remscheid im Interview

Jan-Luca Klein Hier noch im Trikot vom Türkgücü Velbert und ab dieser Saison im Remscheider Tor. – Foto: Jan-Luca Klein privat.

Mit einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft startet der FC Remscheid in die neue Saison. In den kommenden wochen möchte ich euch die Neuzugänge vorstellen. Den Anfang macht Torhüter Jan-Luca Klein.

Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem die SSVg Velbert und der FSV Vohwinkel. Dort sammelte er unter anderem Erfahrungen im Umfeld der Oberliga und entwickelte sich kontinuierlich weiter. Zuletzt stand er bei Türkgücü Velbert in der Bezirksliga zwischen den Pfosten.

Der 27-Jährige wechselt von Türkgücü Velbert zum FC Remscheid. Mit einer Körpergröße von 1,85 Metern gehört er zwar nicht zu den größten Torhütern, bringt dafür aber jede Menge Erfahrung mit. In bislang 146 Pflichtspielen konnte er sein Können bereits unter Beweis stellen.

Ich hatte bereits die Gelegenheit, mit Jan-Luca Klein zu sprechen. Im folgenden Interview beantwortet er einige Fragen zu seinem Wechsel, seinen Zielen und seinen ersten Eindrücken beim FC Remscheid und paar private Dinge.

Hallo Jan-Luca, stell dich doch kurz vor: Wer bist du, wo kommst du her und was machst du, wenn du mal nicht auf dem Fußballplatz stehst?.

Luca:

Hi Stefan, also ich heiße (Jan)-Luca Klein bin noch 27 Jahre alt und komme aus Neviges einem kleinem Dorf in Velbert, wohnhaft bin ich allerdings in Wuppertal. Beruflich bin ich bei der Barmenia-Gothaer in Wuppertal tätig und dort verwalte und prüfe ich Finanzanlagen. Wenn ich mal nicht auf dem Platz oder der Arbeit bin verbringe ich extrem gerne Zeit mit meiner Freundin und unserem kleinen Hund, oder besuche meine Familie in Neviges

Du kommst vom Türkgücü Velbert was war es warum es jetzt der FC Remscheid ist und wie waren die ersten Gespräche und Eindrücke von Trainer und Kollegen?

Luca:

Der FC Remscheid ist für mich immer noch ein großer Traditionsverein mit einer weitreichenden Strahlkraft im Bergischen-Land. Ich würde mir wünschen diesem Verein beim neu Aufbau bestmöglich zu helfen. Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer waren sehr entspannt, ich würde behaupten wir haben die selbe Vorstellung was den Fußball angeht und teilen auch die Leidenschaft was den Rest vereinfacht hat.

Welche Rolle spielt der Fußball/Sport in deinem Alltag? Und wie kriegst du die Balance zwischen Sport, Job/Schule/Ausbildung und Privatleben hin?

Luca:

Der Fußball spielt schon immer eine sehr große Rolle in meinem Leben, es ist für mich nicht nur ein Sport sondern meine Leidenschaft. Durch meine flexiblen Arbeitszeiten bekomme ich auch mein Privatleben, den Sport, aber auch den Job sehr gut unter einen Hut.

Wer ist dein größtes Vorbild außerhalb des Fußballs – und warum gerade diese Person?

Luca:

Ein einzelnes Vorbild habe ich glaube ich gar nicht. Es gibt in meinem Leben mehrere Person die mich positiv beeinflusst haben, dort jemand explizit zu benennen wäre den anderen gegenüber nicht gerecht.

Seit wann spielst du Fußball und wie bist du dazu gekommen? Gab es jemanden, der dich damals inspiriert oder motiviert hat?

Luca:

Mit dem Fußball angefangen habe ich im Alter von 4 Jahren. Danach habe ich nie damit aufgehört. Wer mich aber besonders inspiriert hat, war mein Vater, er war mein erster Trainer und hat mich bis heute im Sport begleitet.

Wie verlief dein Weg von der Jugend bis in den Seniorenbereich?

Luca:

Mein Weg vom Jugend in den Seniorenbereich war für mich ein sehr interessanter, ich durfte bereits mit 16/17 Jahren erste Erfahrungen bei der SSVG Velbert sammeln und habe dort mit unglaublichen Fußballern zusammenspielen dürfen, wofür ich sehr dankbar bin.

Du bist Torwart – warum ausgerechnet diese Position? War das schon immer deine Lieblingsrolle auf dem Platz?

Luca:

Ich liebe die Position als Torwart, es ist die Position mit dem meisten Druck auf dem ganzen Platz. Dort die Balance zwischen der gesunden Nervosität und einem kühlen Kopf zu finden mache ich mir jedes mal neu zur Aufgabe und ist für mich unglaublich.

Welche Stärken und Schwächen würdest du dir auf dem Fußballplatz selbst zuschreiben?

Luca:

Ich würde von mir behaupten, dass ich ein ganz passabler Fußballer auch am Ball bin was heutzutage selten ist. Das Verständnis für das Spiel hatte ich irgendwie schon immer. Außerdem würde ich sagen das ich im 1gg1 auch ganz passabel bin. Meine Schwäche ist denke ich meine Größe mit 185, jedes Jahr muss ich immer mehr im Bereich Athletik machen als andere Torhüter die etwas größer sind.

Was war bisher dein schönster Moment auf dem Fußballplatz? Gerne auch ein besonderer Moment abseits des Rasens.

Luca:

An einen besonderen Moment auf dem Platz kann ich mich nicht genau erinnern, ich hatte viele spannende und schöne Spiele aber ein genauen Moment habe ich nicht. Abseits des Platzes war es zuletzt der Zuwachs eines kleinen Welpen, der das Leben von meiner Freundin und mir bereichert.

Wie wichtig sind dir Mannschaft, Trainerteam und Umfeld – oder zählt für dich am Ende nur, dass du auf dem Platz stehen kannst?

Luca:

Für mich ist das Umfeld und das Trainerteam extrem wichtig. Ich spüre schon gerne das Vertrauen des Trainers, der Mannschaft und des ganzen Vereins um dann auch meine persönlich beste Leistung an den Tag legen zu können.

Welchem Verein oder welchem Sportler drückst du die Daumen – abgesehen vom FC Remscheid?

Luca:

Abgesehen vom FC Remscheid drücke ich dem BVB die Daumen, aber auch dem WSV der in der Jugend zu meinem Ausbildungsverein gehört.

Mit wem würdest du gerne einmal auf dem Platz stehen – sowohl als Mitspieler als auch als Gegner? Egal ob aktuelle oder ehemalige Profis.

Luca:

Ich denke Oliver Kahn wäre da meine Antwort, Ihn einmal als Gegenspieler auf dem Platz zu sehen wäre für mich ein Traum gewesen.

In der Vergangenheit sind zu den Auswärtsspielen teilweise mehr Fans auf Remscheider Seite gewesen als von den Heimmannschaften. Wie ist es für dich vor Publikum zu spielen? Was macht es mit dir?

Luca:

Für mich ist es ein weiterer Ansporn nicht nur für den Verein sondern auch für die Fans alles zugeben. Auf dem Platz spürt man schon die Unterstützung und versucht nochmal ein paar mehr Prozente rauszuholen.

Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison – und für die Zukunft? Wird Fußball dabei weiterhin eine große Rolle spielen?

Luca:

Meine persönlichen Ziele sind es mich im neuen Verein zu 100% zu integrieren. Ansonsten hoffe ich, dass wir eine für uns erfolgreiche Saison spielen und etwas aufbauen werden worauf wir alle Stolz sein können.

Was wäre wenn du einen Wunsch frei hättest was wären es und warum genau diese sache?

Luca:

Wenn ich einen Wunsch frei hätte würde ich mir und allen andern Menschen Glück, Zufriedenheit und am wichtigsten Gesundheit wünschen.

Ich bedanke mich bei Jan-Luca Klein für das Interview und wünsche Ihn eine starke und ohne Verletzung geprägte Saison.

Weitere Vorstellungen werden folgen euer Stefan vom Spielfeldrand.