Jan-Luca Ahillen bleibt noch ein weiteres Jahr bei Freunden

Die Speller wissen, was sie an Ahillen haben. „Er ist bei uns unumstritten. Ein ganz wichtiger Mann auf dem Platz. Wenn er etwas sagt, hat das bei den Jungs Gewicht“, stellt der Sportliche Leiter Markus Schütte fest. Der Fußballer bringt viel Erfahrung mit. Er ist mit der U19 des JLZ Emsland in die Bundesliga aufgestiegen, hat 19 Pflichtspiele für den SV Meppen bestritten und auch in den USA gekickt.

Schütte weiß, wie wichtig Ahillen der familiäre Charakter des SCSV ist. Aber auch die sportliche Perspektive. Und die ist gut. Selbst den Regionalligaabstieg hat Spelle unbeschadet überstanden. „Da haben wir ein bisschen was auf die Fresse bekommen“, beschreibt der Spieler es salopp. „Aber wir haben uns als Mannschaft und Einzelspieler weiterentwickelt.“ Nur wenige Teams arbeiteten unter ähnlichen Strukturen wie Spelle. „Alle anderen waren quasi Profis.“