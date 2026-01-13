Jan Lippegaus bleibt eine weitere Saison beim VfR Neumünster

Trainer Danny Cornelius freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit Jan Lippegaus. – Foto: VfR Neumünster

Der VfR Neumünster setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Jan Lippegaus. Auf seinem Whatsapp-Kanal gab der Verein bekannt, dass der Vertrag mit dem Defensivspieler um eine weitere Saison verlängert wurde. Damit setzen die Schwalestädter frühzeitig ein wichtiges Zeichen für die Zukunft, die mit der Verpflichtung von Radovan Karaman und weiteren Zusammenarbeit mit Lippegaus schon Konturen annimmt.

Noch unter dem Eindruck des erfolgreichen Auftritts bei den SHFV-LOTTO-MASTERS 2026 laufen die Planungen bei den Veilchen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Die Verlängerung mit Lippegaus, der vielseitig in der Abwehr und auch Mittelfeld einsetzbar ist, ist dabei ein zentraler Baustein der Kaderplanung. Nach einer schweren Verletzung im Training Mitte Oktober des vergangenen Jahres feierte der 23-Jährige während der Hallensaison sein Comeback und spielte mit Maske am vergangenen Samstag auch in der Kieler Wunderino Arena bei den LOTTO MASTERS.

Jan Lippegaus (re., VfR Neumünster) im Spiel gegen den Heider SV bei den SHFV-LOTTO MASTERS 2026. – Foto: Volker Schlichting

Bereits in der Hinrunde brachte Lippegaus seine Regionalliga-Erfahrung gewinnbringend ins Team ein. Vor diesem Hintergrund war die Fortsetzung der Zusammenarbeit für beide Seiten eine folgerichtige Entscheidung.