Jan Linder kehrt zum TuS Binzen zurück

Der 25-jährige defensiv wie offensiv einsetzbare Außenbahnspieler spielte die vergangenen vier Spielzeiten für den Ligakonkurrenten FC Bad Bellingen und kam dort regelmäßig zu Einsätzen in der Bezirks- und Landesliga. Vor seiner Zeit in Bad Bellingen spielte Jan Linder für den TuS Efringen-Kirchen und den SV Weil (Jugend). Mit Ausnahme des einen Jahres beim SV Weil reifte Jan Linder in der Jugend des TuS Binzen zum Aktivspieler heran. Jan passt nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut zum TuS und zu unserer Mannschaft, worauf wir bekanntlich sehr viel Wert legen. Auch Jan Linder freut sich auf die neue Herausforderung:

„Ich freue mich nach langer Abwesenheit wieder an meiner alten Wirkungsstätte zu sein und damit auch meinem Vater einen langersehnten Wunsch zu erfüllen.“