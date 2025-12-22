Jan Lehmkuhl wird Co-Trainer beim SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen treibt die Personalplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und besetzt frühzeitig auch die Position des Co-Trainers.

Der abstiegsbedrohte Landesligist SV Bruchhausen-Vilsen schafft weitere Klarheit für die Zukunft. Nach der Vorstellung von Sascha Jäger als neuem Cheftrainer ab Sommer ist nun auch die Rolle an dessen Seite geregelt. Jan Lehmkuhl wird ab der Saison 2026/27 als Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft tätig sein.

Die Entscheidung fiel im Anschluss an die Zusage von Jäger und wurde ausdrücklich ligaunabhängig getroffen. Der Verein zeigte sich zufrieden mit der Verpflichtung und erklärte auf Instagram, man sei überzeugt, dass Lehmkuhl menschlich und sportlich eine große Verstärkung sein werde, und freue sich sehr über seine Entscheidung.