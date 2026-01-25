Jan Lehmkuhl-Hübner bleibt dem SC Melle erhalten!

Der SC Melle konnte am heutigen Sonntag via Instagram erfreuliche Nachrichten vermelden. Mit Jan Lehmkuhl-Hübner gab ein absoluter Leistungsträger seine Zusage für die kommende Saison. Weitere Zusagen sollen folgen, wie der Verein bekannt gab..

Der 33-Jährige kam zur Saison 17/18 vom damaligen Landesligisten VfL Wildeshausen und stand seitdem in 167 Landesliga-Partien für Melle auf dem Platz. Dabei gelangen dem Routinier 29 Tore und 35 Torvorlagen. Auch in der laufenden Saison war der spielende Co-Trainer schon an acht Toren direkt beteiligt und stand in allen 16 Partien, die er spielte, in der ersten Elf.

In welcher Liga es für Lehmkuhl-Hübner und seinem SC Melle in der kommenden Saison dann weitergeht, steht noch in den Sternen. Aktuell belegt Melle den sechsten Platz mit sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Am ersten Spieltag des neuen Jahres empfängt man dann den SV Bevern zu einem richtungsweisenden Spiel. Zuvor steht allerdings noch die Vorbereitung an.

Dort trifft Melle am 31.1 auf den SV Bad Rothenfelde.