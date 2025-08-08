Jan Kassel trifft dreimal für TUS Glane

Die Gäste waren von Beginn an das tonangebende Team und erzielten Mitte der ersten Halbzeit die verdiente 1:0-Führung. Nach einer Stunde Spielzeit bauten die Gäste mit einem Doppelpack die Führung aus und machen gleichzeitig den Deckel auf die Partie. Die Gäste kletterten vorerst an die Tabellenspitze.

In der Schlußphase sah Nils Spohn die gelb/rote Karte nachdem er kurz vor der Pause nach einer umstrittenen Schwalbe bereits eine gelbe Karte gesehen hat.

"Ich bin mit der Einstellung der Jungs auf jeden Fall zufrieden. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, im Gegensatz zu letzter Woche. Heute haben uns das Glück und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt, das hat Glane deutlich besser gemacht," sagte uns Trainer Tom Nölker (SV Bad Rothenfelde II)

"Wir waren in den ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft. Rothenfelde war aber gerade über die rechte Angriffsseite immer gefährlich. Nach 10 Minuten haben so beide Teams innerhalb weniger Sekunden einen Aluminiumtreffer. Wir gehen dann nicht unverdient in Führung, verpassen aber in zwei Situationen ein zweites Tor. In den 15 Minuten vor der Pause betteln wir um ein Gegentor, haben es aber zum Glück nicht bekommen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen wir gut aus der Pause und können mit zwei Treffern auf 3:0 erhöhen. Das war die Vorentscheidung. Nach der gelb-roten Karte gegen Bad Rothenfelde waren wir leider nicht konsequent und präzise genug, um noch weitere Tore zu erzielen.