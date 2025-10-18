Jan Kallen ist die neue Nummer eins beim TuS Xanten

Wenn man aktuell einen Blick auf die Bezirksliga-Tabelle wirft, wird schnell deutlich, wie eng es schon nach knapp einem Viertel der laufenden Spielzeit zugeht. Trotz zuletzt zwei ungeschlagener Partien stecken die Fußballer vom TuS Xanten weiter mitten im Abstiegskampf, liegen gleichzeitig aber auch nur vier Punkte hinter dem vierten Tabellenplatz.

Schon am Samstagnachmittag (16 Uhr) wartet nun die wohl schwerstmögliche Aufgabe auf die Domstädter: das Auswärtsspiel beim souveränen Spitzenreiter VfL Rhede. Die Westmünsterländer kassierten am Sonntag in Stenern die erste Saisonpleite.

„Rhede hat eine junge, lauffreudige und gierige Mannschaft, die völlig zurecht da oben steht“, lobt TuS-Trainer Marcel Zalewski den Gegner und fordert: „Die Konkurrenz hat gepunktet. Ich will nicht von Druck sprechen, aber wir sollten auch etwas mitnehmen.“ Gegen Weeze (2:1) und Kevelaer (1:1) hat sich der TuS zuletzt ein kleines Polster und neues Selbstvertrauen erarbeitet.

Am Dienstag und Donnerstag standen dem Coach im Training je 14 Feldspieler zur Verfügung. Noch fraglich ist ein Einsatz von Kapitän Gerrit Jenowsky, der sich am Knie gezerrt hat und am Donnerstag einen Termin beim Orthopäden wahrnehmen musste. Dafür kehrt Luca Binias ins Team zurück, auch Wito Wojciechowski stand ebenfalls wieder auf dem Platz.

Kallens ersetzt Finnerty

Zwischen den Pfosten genießt Jan Kallen fortan das Vertrauen seines Trainers. Der Sommer-Neuzugang von Borussia Veen erhält den Vorzug vor Michael Jansen und ersetzt den US-Amerikaner Owen James Finnerty, der den TuS erst im Sommer verstärkt hatte und nach Ablauf seines Visums zurück in seine Heimat musste. „Owen war ein Keeper von Oberliga-Format, aber Jan hat überzeugt“, gibt sich der Coach bei der Neubesetzung zwischen den Pfosten entspannt.

Trotz der klaren Rollenverteilung wollen die Xantener weiter mutig auftreten. Zalewski gibt sich kämpferisch: „Wir wissen, dass wir in dieser Liga jeden schlagen können – aber dafür brauchen wir von allen 15 bis 16 Spielern eine absolute Top-Leistung.“