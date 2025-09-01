Jan-Hubert Elpermann für ein Spiel gesperrt

Der Niedersächsische Fußballverband hat Abwehrspieler Jan-Hubert Elpermann vom Oberligisten SC Spelle-Venhaus nach der Roten Karte in der Partie bei Lupo Martini Wolfsburg für ein Spiel gesperrt.

Elpermann sah in Wolfsburg bereits in der 22. Minute den Roten Karton. Nach Ansicht von Schiedsrichter Alexander Rosenhagen aus Holzerode hielt er seinen Gegenspieler Elia Cirrone am Trikot fest. Zudem entschied der Referee auf Strafstoß, den Wolfsburg jedoch verschoss. Die Partie endete 2:2.

Jetzt wurde Elpermann wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt. Die Sperre hat er bereits am vergangenen Freitag im Duell der Speller gegen den BSV Rehden (2:2) abgesessen. Damit kann Trainer Henry Hupe am Samstag gegen Aufsteiger Lüneburger SK Hansa (Anstoß: 18 Uhr im Getränke Hoffmann Stadion) wieder auf den zweikampfstarken Defensivspieler zurückgreifen. Verzichten muss er allerdings auf Jost Krone, der gegen Rehden in der Nachspielzeit Gelbrot sah.