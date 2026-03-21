Jan-Hubert Elpermann ab Sommer beim SV Teglingen

Jan-Hubert Elpermann wird zur Saison 2026/27 Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft des SV Teglingen. Der 32-jährige spielt nach Stationen, u.a. beim SV Hothausen-Biene, SC Preußen Münster II und SV Germania Twist seine insgesamt neunte Spielzeit beim SC Spelle-Venhaus in der Oberliga Niedersachsen. Beim SCSV kam er bislang in über 200 Partien zum Einsatz.

Elpermann, der sich in den letzten zwei Jahren aus einigen Verletzungen zurückkämpfen musste, hat sich mit dem Wechsel zum SVT nun bewusst für den Schritt hin zum spielenden Co-Trainer als Einstieg in das Traineramt und das Ende seiner höherklassigen Karriere mit der damit einhergehenden körperlichen Belastung entschieden. Aktuell hat sich der Defensivspieler wieder beim SCSV zurückgemeldet, mit dem wir ihm für die restliche Saison viel Erfolg wünschen.

Es erfüllt uns mit Stolz und großer Vorfreude mit Jan-Hubert Elpermann einen derart erfahrenen Fußballer für unseren Verein gewinnen zu können. Unsere junge Mannschaft wird von seiner enormen Erfahrung definitiv profitieren und seine Persönlichkeit wird die weitere Entwicklung des Teams und vor allem der jungen Spieler positiv beeinflussen.