Jan Herdrich: "Ich habe früh gemerkt, dass ich wie ein Trainer ticke"

Jan Herdrich trainiert den Fußball-Verbandsligisten SV Niederschopfheim. Der spektakuläre Aufstieg, die schwierige sportliche Lage – ein Interview.
Das war ein Kracher im Amateurfußball der Ortenau, als Jan Herdrich mit seinem Team vergangene Saison in die Verbandsliga aufstieg. Der 47-Jährige wusste aber natürlich auch damals schon, dass es nicht einfach werden würde, dort zu bestehen. Als Tabellenvorletzter ging der Club in die Winterpause.
BZ: Wie kamen Sie zum Fußball?
Ich habe mit sechs Jahren mit Fußball angefangen, nachdem mir das Handballspielen in Ringsheim – wegen des damaligen Trainers – keinen Spaß mehr gemacht hat.
BZ: Welchen Anteil hatten die Eltern?
Eigentlich keinen großen. Ich durfte das Hobby ausprobieren, das mir am meisten Spaß macht. Tennis war zum damaligen Zeitpunkt leider zu teuer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.