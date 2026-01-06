Jan Herdrich mit seiner Lebensgefährtin Steffi und der gemeinsamen Tochter Pauline – Foto: Hubert Röderer

Jan Herdrich: "Ich habe früh gemerkt, dass ich wie ein Trainer ticke" Jan Herdrich vom SV Niederschopfheim: "Ich habe früh gemerkt, dass ich wie ein Trainer ticke" Verlinkte Inhalte VL Südbaden Niederschpf.

Jan Herdrich trainiert den Fußball-Verbandsligisten SV Niederschopfheim. Der spektakuläre Aufstieg, die schwierige sportliche Lage – ein Interview.

Das war ein Kracher im Amateurfußball der Ortenau, als Jan Herdrich mit seinem Team vergangene Saison in die Verbandsliga aufstieg. Der 47-Jährige wusste aber natürlich auch damals schon, dass es nicht einfach werden würde, dort zu bestehen. Als Tabellenvorletzter ging der Club in die Winterpause.

BZ: Wie kamen Sie zum Fußball? Ich habe mit sechs Jahren mit Fußball angefangen, nachdem mir das Handballspielen in Ringsheim – wegen des damaligen Trainers – keinen Spaß mehr gemacht hat.