Jan Herdrich bleibt Cheftrainer beim SV Niederschopfheim

Der SV Niederschopfheim setzt weiter auf Kontinuität: Jan Herdrich bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer und geht damit in seine fünfte Saison beim SVN.

Auch der spielende Co-Trainer Jonas Pies bleibt weiterhin an Bord.„Der Verein ist nach wie vor sehr zufrieden mit der Arbeit der beiden und möchte den erfolgreich eingeschlagenen Weg gerne fortsetzen. Insbesondere die hervorragende Einbindung und Entwicklung unserer jungen Spieler muss man hier hervorheben!“, so Sportvorstand Nicolas Braun.Gemeinsam sollen die positiven Entwicklungen auch in Zukunft weitergeführt werden