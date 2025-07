Jan Gyamerah verstärkt die Elversberger Defensive

Mit der Verpflichtung von Jan Gyamerah erhält die Abwehr der SV Elversberg weitere Verstärkung. Der 30-jährige Außenverteidiger wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom 1. FC Kaiserslautern nach Elversberg und unterzeichnet an der Kaiserlinde einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2027.

Gyamerah bringt dabei eine Erfahrung von zahlreichen DFB-Pokal-Einsätzen und exakt 200 Zweitliga-Partien mit ins Saarland. Ausgebildet wurde der gebürtige Berliner überwiegend bei Arminia Bielefeld und beim VfL Bochum, wo er auch zu seinen ersten Profi-Spielen kam. Für Bochum stand Jan Gyamerah bis 2019 in 74 Partien in der 2. Bundesliga auf dem Platz, anschließend führte ihn sein Weg zunächst zum Hamburger SV (50 Zweitliga-Spiele) und 2022 zum 1. FC Nürnberg (53 Zweitliga-Spiele). Beim HSV und beim FCN übernahm er immer wieder Verantwortung – beim Club sogar zeitweise als Kapitän. In der abgelaufenen Saison, in der er beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag stand, lief er 23 Mal in der 2. Bundesliga auf. Jan Gyamerah kommt dabei meist auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz, kann mit seiner Variabilität aber auch weitere Defensivpositionen ausfüllen.

„Jan hat seine fußballerische Klasse und Flexibilität über Jahre bewiesen, er wird mit seiner positiven Art auch in der Kabine eine Bereicherung sein. Wir freuen uns, ihn in Elversberg begrüßen zu können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Jan Gyamerah ergänzt: „Die SV Elversberg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man mit klaren Ideen und Zusammenhalt viel erreichen kann. Für mich ist der Wechsel der richtige Schritt zur richtigen Zeit – ich freue mich darauf, Teil dieses Weges zu werden und gemeinsam mit der Mannschaft in die neue Saison zu starten.“