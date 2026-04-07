Jan Groß legt Scheuern 4 Eier ins Nest

Nach einem Foul an Fabio Pelagi entschied der Unparteiische Bernd Weynand in der 13. Minute auf Freistoß für den Gastgeber. Ein Fall für Jan Groß, der das Leder unhaltbar zum 1:0 ins gegnerische Tor hämmerte. SVG-Trainer Dirk Groß zu dem frühen Führungstreffer: "Natürlich war die Freude zu diesem Zeitpunkt groß, doch mir war auch bewusst, dass man gegen den Tabellenführer nicht alles weg verteidigen kann." So kam es, wie es kommen musste. Sascha Krauß war es, der noch vor der Pause zum 1:1-Ausgleich traf.

Im zweiten Spielabschnitt waren gerade einmal zehn Minuten gespielt, da gab es Eckball für Göttelborn. Auch das eine Angelegenheit von Jan Groß, der das Leder direkt ins Tor beförderte, dabei aber die Hilfe von Ricardo Hamann benötigte, der den Ball noch leicht abfälschte. Nur drei Minuten später stand Jan Groß erneut im Blickpunkt des Geschehens. Diesmal wurde er im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte er selber zum 3:1. Doch damit war noch keine Vorentscheidung gefallen. Scheuern setzte jetzt alles auf ein Karte und kam auch zum Erfolg. Ein Kopfballtreffer von Sascha Krauß und ein verwandelter Foulelfmeter von Henry Birringer sorgten für den 3:3-Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt war Göttelborn dezimiert, da Yannik Ruloff eine Zeitstrafe "abbrummen" musste.

Die Schlussphase dieser spannenden Partie war, wie über weite Strecken sehr ausgeglichen. Allerdings musste Scheuern auf Ricardo Hamann verzichten, der in der 82. Minute eine Zeitstrafe erhielt. Beide Teams spielten offensiv und suchten eine Entscheidung. Es lief bereits die letzte Spielminute, da wurde das Leder zu Jan Groß durchgesteckt. Dieser setzte über die rechte Seite durch und erzielte aus spitzem Winkel den vielumjubelten Siegtreffer.