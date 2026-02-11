Jan Giesbers geht ab Sommer für den VfL Rhede auf Torjagd Der VfL Rhede verstärkt seine Offensivabteilung ab kommenden Sommer. Jan Giesbers wechselt vom A-Ligisten SV Vrasselt zum VfL und soll dort seine Torjagd weiterführen. von Tristan Benten · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Mit 42 Punkten steht der VfL Rhede nach 19. Spieltagen an der Tabellenspitze. Vier Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Schemmer auf Rang zwei. Für die kommende Saison plant der Bezirksligist allerdings schon. Mit Jan Giesbers wechselt vom A-Ligisten SV Vrasselt ein junger Torjäger nach Rhede.

Statistiken sprechen für ihn In den vergangenen beiden Spielzeiten bewies Giesbers mit 38 Treffern in 37 Partien eine außergewöhnliche Torgefährlichkeit. Mit 19 Toren nach 17. Spieltagen im aktuellen Spieljahr stellte der 22-Jährige seinen Torrekord der letzten Saison ein. "Mit Jan bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren Offensivspieler dazu, der in den letzten anderthalb Jahren seine Torgefährlichkeit eindeutig nachgewiesen hat. Seine Dynamik und sein Einsatzwille werden unser Spiel weiter bereichern", sagte Schemmer auf der vereinsinternen Instagram-Seite.

Es ist erst die vierte Herren-Saison des Stürmers. Gleich in seiner ersten Spielzeit agierte der Angreifer in der Bezirksliga und kam in 19 Partien auf vier Scorer (drei Tore, eine Vorlage. Trotz des Abstiegs seines Jugendklubs blieb der Torjäger dem SV erhalten und bewies in den darauffolgenden Jahren sein Können. Spielklasse der kommenden Saison noch unbekannt Nun hat sich der 22-Jährige für einen Wechsel zum Aufstiegsaspiranten Rhede entschieden und könnte dort ab der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Niko Laukötter, sportlicher Leiter des VfL Rhede, freut sich auf den Zugang. "Mit Jan bekommen wir einen sehr interessanten Offensivspieler, der in den letzten anderthalb Jahren 38 Tore in 37 Spielen erzielt hat. Jan hatte von Beginn an richtig Bock auf den VfL Rhede und bringt die richtige Einstellung sowie großen Ehrgeiz mit", äußerte der Vereinsverantwortliche über den jungen Stürmer.