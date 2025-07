Jan Fauseweh ist ein Spätstarter im Tor

Der Zugang mit der interessantesten Vita beim Oberligisten SV Sonsbeck steht im Tor. Jan Fauseweh, der die Nachfolge von Jonas Holzum antreten soll, hat sich trotz lukrativer Angebote von Arminia Bielefeld II und einem Regionalligisten aus dem Nordosten Deutschlands für die Rot-Weißen entschieden. Der 23-Jährige kommt vom SC St. Tönis. In seiner Senioren-Zeit kommt er bereits auf 74 Oberliga-Einsätze und 30 Spiele in der Bremen-Liga. Am Samstag traf er mit dem SVS im zweiten Testspiel auf den Landesligisten SV Budberg.

„Für den Anfang war‘s okay. Ich bin nie zufrieden. Aber ich denke, darauf kann man aufbauen. Wir haben in den ersten 40 Minuten gut dagegengehalten. Es war ein cooles Spiel“, meinte Sonsbecks neuer Keeper, der in der 37. Minute am Knie behandelt werden musste. Es sei nichts Ernstes gewesen, sondern er wollte seinem Team lediglich eine Entlastungspause gönnen. Der Drittligist war in der Phase mächtig am Drücker.

Am vergangenen Sonntag feierte Fauseweh seine Premiere im Sonsbecker Dress. Und die wird der Schlussmann so schnell nicht vergessen. Zu Gast im Willy-Lemkens-Sportpark war Drittligist MSV Duisburg (0:6). Gegen die Zebras stand Fauseweh im ersten Abschnitt im Tor und musste sich zweimal geschlagen geben.

Vom Feldspieler zum Keeper

Ausgebildet wurde der Schlussmann im Nachwuchsleistungszentrum vom Zweitligisten Arminia Bielefeld. Seine fußballerischen Anfänge machte Fauseweh beim SC Verl. In der U12 wechselte der gebürtige Westfale zur Arminia. In die Notizblöcke der Scouts schaffte er es jedoch als Feldspieler. In der U13 fehlte dann ein starker Keeper. So zog Fauseweh kurzerhand die Handschuhe an. Dem Trainer gefiel sein Spiel so gut, dass der Neu-Sonsbecker fortan zwischen den Pfosten stand.

In seinem letzten Jugendjahr in Bielefeld erinnert er sich gerne an die Trainingseinheiten mit den Profis und Stammkeeper Stefan Ortega (Manchester City) zurück. „Von ihm habe ich mir sehr viel abgeschaut“, so Fauseweh, der die Partien gegen Borussia Dortmund (mit Youssoufa Moukoko) und Schalke 04 als Höhepunkte nennt. Mittlerweile lebt der Keeper in Essen und macht eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann.

Blickpunkt Baller League

Mit seinen starken Reflexen auf der Linie und seinen technischen Fertigkeiten am Ball überzeugte er auch die Macher der Baller League. In der im Jahr 2024 von Lukas Podolski und Mats Hummels mit Streamern, Künstlern und Fußball-VIPs gegründeten Hallenfußball-Liga spielen Amateurkicker an der Seite von ehemaligen Profis. Drei „Seasons“ hat Fausweh schon bestritten.

In der ersten Runde stand er für Hardstuck Royale zwischen den Pfosten. Die letzten zwei Spielzeiten trug er das Trikot des FC Nitro, dass das Team von Hardstuck Royale ersetzte. Über Freunde und eine Instagram-Bewerbung kam er damals zu einem Sichtungstraining. Dort setzte er sich durch und wurde direkt Stammkeeper. Zu Beginn fanden die Spiele in Düsseldorf statt. Seit der vergangenen Saison trägt die Baller League ihre Spiele in Berlin aus.

Heißt also mehr Aufwand, aber Fausweh stellt klar, dass es in der Regel nur den Montag betrifft. „Der Vereinsfußball geht vor, sodass ich auch in Sonsbeck keine Überschneidungen habe“, meint der neue Keeper, der davon ausgeht, auch bei der nächsten Baller League-Runde wieder dabei zu sein. „Es ist einfach ein cooles Event, wo man die Ex-Profis auch von einer anderen Seite kennenlernt – wie zum Beispiel Benny Lauth.“

Sprungbrett SVS

Sein Eindruck von den positiven Gesprächen mit Losing und Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen haben sich auch in den ersten Einheiten bestätigt. „Die erste Trainingswoche war gut. Alle haben mich super aufgenommen. Die Eindrücke, die ich von den Gesprächen und von den direkten Duellen gewonnen hatte, haben sich bestätigt. Das macht Lust auf mehr.“

Fausweh machte keinen Hehl daraus, dass er sich nicht für das finanziell beste Angebot entschieden hat, sondern das Gesamtkonzept ausschlaggebend gewesen sei. „Wenn ich nur auf das Geld geschaut hätte, hätte ich sogar in die Bezirksliga gehen müssen. In Sonsbeck habe ich mich wohlgefühlt. Der Trainer und der Verein wollten mich unbedingt haben. Ich habe in den direkten Duellen eine tolle Atmosphäre in Sonsbeck gespürt. Gegen die Mannschaft zu spielen, war extrem schwierig. Mir hat diese Mentalitätstruppe gefallen“, erklärt Fauseweh, der sich in Sonsbeck für höhere Aufgaben anbieten möchte.“