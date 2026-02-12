 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Jan Ernst übernimmt im Sommer den Trainerposten bei den SF Elzach-Yach

SF Elzach-Yach haben die Nachfolge von Trainer Kevin Maier geklärt

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Claus G. Stoll

Verlinkte Inhalte

VL Südbaden
Elzach-Yach

Die SF Elzach-Yach haben die Nachfolge von Trainer Kevin Maier geklärt. Zur kommenden Saison übernimmt Jan Ernst beim Fußball-Verbandsligisten.

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer zur kommenden Spielzeit ist beendet: Am Donnerstag bestätigten die SF Elzach-Yach auf BZ-Nachfrage, dass Jan Ernst zur kommenden Saison die Nachfolge von Kevin Maier übernehmen wird. Der bisherige Coach der abstiegsbedrohten Elztäler beendet wie auch Co-Trainer Florian Schätzle sein Engagement bei den Sportfreunden im Nachgang an diese Spielzeit auf eigenen Wunsch hin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.