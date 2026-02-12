Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jan Ernst übernimmt im Sommer den Trainerposten bei den SF Elzach-Yach
SF Elzach-Yach haben die Nachfolge von Trainer Kevin Maier geklärt
Die SF Elzach-Yach haben die Nachfolge von Trainer Kevin Maier geklärt. Zur kommenden Saison übernimmt Jan Ernst beim Fußball-Verbandsligisten.
Die Suche nach einem neuen Cheftrainer zur kommenden Spielzeit ist beendet: Am Donnerstag bestätigten die SF Elzach-Yach auf BZ-Nachfrage, dass Jan Ernst zur kommenden Saison die Nachfolge von Kevin Maier übernehmen wird. Der bisherige Coach der abstiegsbedrohten Elztäler beendet wie auch Co-Trainer Florian Schätzle sein Engagement bei den Sportfreunden im Nachgang an diese Spielzeit auf eigenen Wunsch hin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.