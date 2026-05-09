Jan Deiss kehrt als Trainer zur TSG Ehingen zurück

Jan Deiss – Foto: C&K Photography

„Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, zu meinem ehemaligen Verein und in meine Heimatstadt zurückzukehren”, sagt Deiss über seinen bevorstehenden Wechsel. Die neue Station sei eine sportliche Herausforderung, der er sich gerne stelle. Den Ausschlag für die Entscheidung gab Mario Sopic, der mit der Anfrage auf Jan Deiss zukam. „Ich freue mich sehr, dass Mario Sopic auf mich zugekommen ist. Es dauerte nicht lange, bis es zu ersten Gesprächen kam – und ich war mir relativ schnell sicher, dass ich das machen möchte.” Die Grundlage, die Sopic bei der TSG Ehingen bereits gelegt habe, stimme ihn positiv. Bei der TSG Ehingen sieht Jan vor allem durch einen jungen und neu formierten Kader großes Potenzial. „Dieses Potenzial möchte ich ausschöpfen und der TSG Ehingen ein neues sportliches Gesicht geben”, so der künftige Cheftrainer.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH







Doch zunächst gilt die volle Konzentration von Deiss dem aktuellen Verein: Beim SSV Ehingen-Süd brennt Deiss noch für das gemeinsame Ziel, den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu sichern. „Ich wünsche dem SSV den Verbleib in der Verbandsliga und werde bis dahin alles dafür tun, dass wir die Klasse halten”, betont er.



Erst danach soll das neue Kapitel aufgeschlagen werden – mit der TSG Ehingen, der Heimat und dem nächsten sportlichen Aufbruch

Mario Sopic hört aus beruflichen Gründen zum Saisonende als Trainer bei der TSG Ehingen auf, er übernahm die Mannschaft nach dem Abstieg erst zu Beginn dieser Saison. Aktuell belegt die TSG in der Bezirksliga Donau/Iller mit 26 Punkten den 12. Platz und steht nur drei Punkte vor der Abstiegszone. Nach der Winterpause holte Ehingen bisher nur einen Sieg, zuletzt gab es am vergangenen Mittwoch eine 0:4-Niederlage gegen den Tabellendritten SGM Aufheim Holzschwang. Am Sonntag um 15 Uhr steht nun das wichtige Spiel gegen den direkten Konkurrenten TSV Blaustein an, der in der Tabelle zwei Plätze hinter Ehingen steht.