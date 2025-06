Jan Corsten bleibt Schwarz-Weißer

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich sehr, dass Defensivspezialist Jan Corsten ein weiteres Jahr am Uhlenkrug bleibt. Der 24-jährige Abwehrspieler wechselte vor einem Jahr vom TVD Velbert zum ETB. Bei den Schwarz-Weißen avancierte er sofort zum Stammspieler und zeigte über die komplette Saison durchweg starke Leistungen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 29 Meisterschaftsspiele, in denen ihm zwei Tore für die Schwarz-Weißen gelangen.

Jan Corsten sagt über seinen Verbleib bei den Schwarz-Weißen: „Ich habe vom ETB sehr viel Wertschätzung erhalten und der Verein, allen voran der erste Vorsitzende Karl Weiß, hat sich sehr bemüht, dass ich bleibe. Man hat mir auch Zeit gegeben. Deswegen gab es keinen Grund, nicht beim ETB zu bleiben. Ich hoffe, dass ich mich in der nächsten Saison weiterentwickeln werde und mehr Verantwortung übernehmen kann. In dieser Spielzeit war es ja oben in der Tabelle sehr eng, und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder so sein wird. Hoffentlich werden wir uns dann verbessern. Im Endeffekt liegt es aber an uns, was wir auf den Platz bringen. Wir werden hart arbeiten und dann mal sehen, was die Saison bringt.“