Jan-Christoph Teichmann verstärkt TSV-Defensive von Kristoffer Koch · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Jan-Christoph Teichmann kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 30-jährige Abwehrspieler wird die Defensive der Grün-Weißen verstärken und bringt dabei reichlich Erfahrung aus seinen bisherigen Stationen mit.

Zuletzt stand Jan-Christoph für Fortuna Kassel in der Kreisoberliga Kassel auf dem Platz. Zuvor lief er unter anderem für den TSV Elnhausen, die SG Eintracht Gelsenkirchen, den FV Wehrda, den SV Beltershausen und den VfB Marburg auf. Dabei sammelte er über viele Jahre hinweg wertvolle Erfahrungen und entwickelte sich zu einem zuverlässigen Defensivspieler. Mit Jan-Christoph gewinnen wir einen erfahrenen Akteur, der unserer Mannschaft mit seiner Routine, seinem Defensivverhalten und seiner Präsenz zusätzliche Stabilität verleihen wird.