Jan-Christian Beifuß verlässt den SSV Reutlingen Stürmer Jan Christian-Beifuß verlässt den SSV Reutlingen und wechselt in die Verbandsliga zum VfL Nagold

Der im Sommer von der U19 des SSV Reutlingen ins Herrenteam übernommene Stürmer Jan-Christian Beifuß wechselt in der Winterpause zu seinem Jugendverein VfL Nagold. Der in Nagold wohnhafte Beifuß wurde in der Oberliga Baden-Württemberg sechsmal eingesetzt und steuerte eine Torvorlage bei.

»Da in unserem aktuellen Kader der Konkurrenzkampf im Sturm sehr groß ist, möchte sich Jan-Christian bei seinem Heimatverein versuchen. Er wohnt in Nagold und hat den Wunsch geäußert, zum VfL zurückzukehren, um in der Verbandsliga auf Punkte- und Torejagd zu gehen«, so SSV Sportvorstand Christian Grießer.



Der SSV Reutlingen bedankt sich bei Jan-Christian Beifuß für sein langjähriges Engagement an der Kreuzeiche und wünscht ihm viel Erfolg bei seiner weiteren fußballerischen Laufbahn.