Jan Brunner – Foto: Daniel Thoma

Jan Brunner, FV Herbolzheim: "Müssen in jedem Spiel 120 Prozent geben" Ex-Landesligist FV Herbolzheim hat Hochachtung vor den Gegnern in der Bezirksliga. Trainer Jan Brunner im Bezirksligatipp:

Der FV Herbolzheim versucht sich derzeit in der Bezirksliga zu orientieren und zugleich die eigene Mannschaft zu stabilisieren und zu verbessern. Trainer Jan Brunner sieht das Team auf einem guten Weg, wenngleich er angesichts einer sehr ausgeglichenen Liga eine herausfordernde Saison erwartet. Im fupa-Interview tippt er die Begegnungen des fünften Spieltags.

BZ: Hallo Herr Brunner, wie geht es Ihnen? Danke sehr. Ich bin derzeit auf Krücken unterwegs, weil ich mir einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen habe.