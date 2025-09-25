Jan Brunner, FV Herbolzheim: "Müssen in jedem Spiel 120 Prozent geben"

Der FV Herbolzheim versucht sich derzeit in der Bezirksliga zu orientieren und zugleich die eigene Mannschaft zu stabilisieren und zu verbessern. Trainer Jan Brunner sieht das Team auf einem guten Weg, wenngleich er angesichts einer sehr ausgeglichenen Liga eine herausfordernde Saison erwartet. Im fupa-Interview tippt er die Begegnungen des fünften Spieltags.
BZ: Hallo Herr Brunner, wie geht es Ihnen?
Danke sehr. Ich bin derzeit auf Krücken unterwegs, weil ich mir einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen habe.
BZ: Aber das Training werden Sie trotzdem leiten können?
Davon gehe ich aus. Und ich habe ja einen super Co-Trainer (Marco Weber, Anm. d. Red.), der mir unter die Arme greifen kann. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.