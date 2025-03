 Jan Bollers kurzes Debüt

Das ist Jan Boller. – Foto: Christof Wolff

Es steht Spitz auf Knopf, da schickt Trainer Daniel Thioune am Samstag einen Debütanten aufs Feld – just in einer Situation, in der plötzlich nochmal Gefahr aufkommt.

Als Jan Boller den Rasen betritt, hat sich der Abwehrblock von Fortuna Düsseldorf gerade an der eigenen Strafraumkante formiert, um den bevorstehenden Freistoß von Sargis Adamyan zu verteidigen. Die reguläre Spielzeit ist schon abgelaufen, doch der Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg steht in diesen Sekunden auf tönernen Füßen. Am Ende landet der Kopfball von Christian Kühlwetter allerdings nicht im, sondern auf dem Tor, Boller und die Rheinländer gewinnen mühsam mit 1:0 gegen das Schlusslicht. Dass der etatmäßige Kapitän der Düsseldorfer U23 ausgerechnet vor dieser brenzligen Szene eingewechselt wird, hat gleichwohl nicht dem eigentlichen Plan entsprochen. „Er sollte nicht direkt vor der Standardsituation reinkommen, sondern schon in der Situation davor. Der Vierte Offizielle dachte wohl, ich würde zu sehr auf Zeit spielen wollen, und hat mir diesen Slot nicht gegeben“, berichtet Trainer Thioune und erklärt den Wechsel: „Zum einen war Isak Johannesson in Hamburg einer meiner schwächsten Kopfballspieler, zum anderen wollte ich tatsächlich etwas Zeit von der Uhr nehmen und einen Innenverteidiger bringen, derein gutes Kopfballspiel hat.“

Kein neuer Vertrag für Böller? Letztlich geht alles gut, sodass Boller zwar auf eine noch kürzere Zweitliga-Premiere zurückblickt als geplant, aber genauso auf eine erfolgreiche. „Das Paket war rund“, sagt der Coach und verweist in diesem Zusammenhang nicht nur auf den Geburtstag des Abwehrspielers tags zuvor, sondern findet auch lobende Worte für ihn: „Jan ist seit vielen Wochen dabei und unterstützt uns, da wollte ich ihn zumindest in einem Spiel mal ein bisschen Zweitliga-Luft schnuppern lassen.“