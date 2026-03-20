Jan Ademeit bleibt Germania Bleckenstedt treu Kapitän verlängert Vertrag von NK · Heute, 18:07 Uhr · 0 Leser

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Jan „Ade“ Ademeit bauen. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine zweite Spielzeit beim Verein. Gleichzeitig bleibt er weiterhin Kapitän der Mannschaft. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Ademeit nimmt auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle ein. „Ade ist der Spieler, der im Mittelfeld den Ton angibt. Einer, der Zweikämpfe gewinnt, bevor andere überhaupt reagieren. Der das Spiel liest, umschaltet und vorangeht – mit und ohne Ball.“ Mit seiner Spielweise und Präsenz ist er eine wichtige Stütze im Team. Doch nicht nur sportlich ist der Kapitän von großer Bedeutung für Germania. „Vor allem aber mit einer Mentalität, die die ganze Mannschaft mitreißt.“ Diese Eigenschaften machen ihn auch abseits des Platzes zu einer wichtigen Führungspersönlichkeit.

Seine Identifikation mit dem Verein wird besonders hervorgehoben: „Ade lebt unsere Vereinsfarben Blau und Gelb. In der Kabine, im Training, in jedem Spiel.“ Zudem übernimmt er Verantwortung innerhalb der Mannschaft und ist eine wichtige Anlaufstelle für seine Mitspieler. Für den Verein ist die Verlängerung daher ein klares Signal: „Ein echter Leader. Einer von uns.“ Entsprechend groß ist die Freude über die Zusage: „Wir sind stolz und glücklich, dass du bleibst, Ade. Germania braucht dich – und wir wissen, dass du für diesen Verein alles gibst.“