Jammerverbot für Drachenjäger

Trotz dünner Personaldecke stehen die Landesligakicker des VfB Forstinning im Heimspiel gegen das Überraschungsteam aus Murnau im Abstiegskampf unter Zugzwang.

Nächster Punkteversuch für den VfB Forstinning: Am heutigen Samstag tritt der Landkreisverein um 16 Uhr beim TSV 1865 Murnau (Sportplatz Poschinger Allee 8) an. Selbst eine Woche nach der letzten Partie in der Landesliga Südost ärgert sich VfB-Trainer Ivica Coric immer noch. „Die Niederlage gegen den FC Unterföhring tut immer noch weh. Das war hergeschenkt und in unserer Situation alles andere als gut.“

In der Tat besaß der VfB gegen die Unterföhringer mehrfach die Möglichkeit für einen Führungstreffer zu sorgen, musste am Ende aber mangels Effizienz im gegnerischen Strafraum das Feld mit 1:3 als Verlierer verlassen. Und die von Ivica Coric beschriebene Situation als Inhaber eines Abstiegsrelegationsplatzes festigte der VfB damit natürlich, auch wenn die Chancen auf den direkten Klassenerhalt immer noch gegeben ist. „Aber die Gegner werden nicht einfacher und mit unserer Personaldecke wird es sehr schwer.“

Awata, Zollner und Kirchev ergänzen Corics Abwesenheitsliste

Coric beklagt nämlich eine ganze Reihe an neu verletzten Akteuren. Mohamad Awata wird sehr wahrscheinlich mit einer Knieverletzung fehlen, auch Stefan Zollner füllte die Verletztenliste auf. Zudem fehlt Dimitar Kirchev, der zuletzt in Abwesenheit von Mathias Hirt und Nico Weismor Kapitän der Mannschaft war, für zwei Wochen aus privaten Gründen. Coric: „Es hilft aber nichts, zu jammern. Die Spieler auf dem Platz müssen Verantwortung übernehmen und alles dafür geben, die notwendigen Punkte zu holen.“

Der Kontrahent aus Murnau stellt definitiv die Überraschungsmannschaft der Saison in der Landesliga, Gruppe Südost. Als Aufsteiger zeigten die „Drachen“ eine erstaunliche Konstanz und belegen, schon längst frei von Abstiegssorgen, momentan den vierten Tabellenrang. Und stehen damit, nicht ganz unwichtig für den TSV 1865, vor dem großen Rivalen aus dem Werdenfelser Land, dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Das Derby vor zwei Wochen zwischen den beiden größten Ortschaften im Landkreis entschied der TSV 1865 Murnau mit 1:0 für sich vor der wohl ligaweiten Rekordkulisse von etwa 1500 Zuschauern. Am vergangenen Spieltag zog sich die Mannschaft von Trainer Martin Wagner beim praktisch als Meister und Aufsteiger in die Bayernliga feststehenden FC Sportfreunde Schwaig achtbar aus der Affäre, verlor aber am Ende mit 0:2. arl