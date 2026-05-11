🖤❤️ Jamil Hamdan bringt frischen Schwung in den Angriff

Mit Jamil Hamdan hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazugewonnen. Der 20-Jährige ist im Angriff zuhause und soll den Schwarz-Roten im vorderen Bereich zusätzliche Möglichkeiten geben.
Jamil bringt ein junges, entwicklungsfähiges Profil mit und hat bereits Erfahrung in der Kreisliga B gesammelt. Gerade diese Mischung aus jungen Jahren und erster Spielpraxis auf diesem Niveau macht ihn für den Neuaufbau der Victoria interessant.
In der Offensive kann Jamil mit seiner Beweglichkeit, seinem Einsatzwillen und seiner Bereitschaft, den nächsten Schritt zu gehen, neue Impulse setzen. Für den FC Victoria Pier-Schophoven ist er ein weiterer Baustein auf dem Weg zu einer ambitionierten und schlagkräftigen Mannschaft für 2026/2027.
📸 Auf dem Foto:
v. l. n. r.: Jamil Hamdan, Trainer Kai Schiefbahn
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