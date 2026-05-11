🖤❤️ Jamil Hamdan bringt frischen Schwung in den Angriff

Mit Jamil Hamdan hat der FC Victoria Pier-Schophoven einen weiteren jungen Spieler für die Saison 2026/2027 dazugewonnen. Der 20-Jährige ist im Angriff zuhause und soll den Schwarz-Roten im vorderen Bereich zusätzliche Möglichkeiten geben.

Jamil bringt ein junges, entwicklungsfähiges Profil mit und hat bereits Erfahrung in der Kreisliga B gesammelt. Gerade diese Mischung aus jungen Jahren und erster Spielpraxis auf diesem Niveau macht ihn für den Neuaufbau der Victoria interessant.