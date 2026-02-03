Jakob Zickler verstärkt Borussias U23

Wie der 19-Jährige in Dresden landete, erschließt sich ebenfalls aus der Vita seines Stiefvaters, der dort seine ersten Schritte als Fußballer machte. Jakob Zickler bestritt für Dynamo bislang ein Spiel für die Profis in der 3. Liga, ließ zudem 2024/25 mit 14 Toren in 20 Partien für die U19 aufhorchen. In der 2. Bundesliga kam Zickler wegen einer Schulterverletzung nicht zum Zug in dieser Saison. Die ist nach Informationen unserer Redaktion auskuriert, in Gladbach kann er direkt loslegen.

Die U23 hatte nach den Ereignissen auf der Zielgeraden der Transferperiode durchaus Bedarf. In Charles Herrmann ist ein Stammspieler weg, für eine Million Euro schloss er sich Cercle Brügge an. Grant-Leon Ranos wurde verliehen und wird nicht mehr von den Profis zum Regionalliga-Team geschickt werden. Zudem wechselt Kilian Sauck zu Fortuna Düsseldorf.

„Kilian ist ein talentierter Spieler. Trotz seines Talents hat er den Sprung nachhaltig in den Profibereich bei uns nicht vollziehen können und ist über die Einsätze für die U23 nicht hinausgekommen“, sagte Borussias Sportchef Rouven Schröder. „Der Wechsel zu Fortuna ist für Kilian daher eine große Chance und eine für alle Seiten gute Lösung.“

Zickler kann offensiv fast alle Positionen abdecken. Die Verantwortlichen in Gladbach sehen ihn gut ausgebildet bei RB Salzburg, Borussia Dortmund und Dynamo Dresden. Nun setzt Zickler, der mit seinem Stiefvater laut „Bild“ in einer WG wohnte, sein Unterfangen, im Profifußball Fuß zu fassen, am Niederrhein fort.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: