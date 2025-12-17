 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Hat sich prächtig entwickelt beim SSV Jahn Regensburg II: Jakob Seibold.
Hat sich prächtig entwickelt beim SSV Jahn Regensburg II: Jakob Seibold. – Foto: Jonas Löffler

Jakob Seibold: »Aus dem Abstiegskampf rauskommen«

Die Bayernliga-U21 des SSV Jahn hat sich im bisherigen Saisonverlauf steigern können, klebt aber weiterhin unten fest

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Nord
SSV Jahn II
Jakob Seibold
Jakob Seibold
Christoph Jank
Christoph Jank

„Aus meiner Sicht war es bisher eine durchwachsene Saison: Wir haben etwas an Stabilität vermissen lassen.“ So blickt Christoph Jank, der österreichische Cheftrainer des SSV Jahn II, auf die bisherige Bayernliga-Spielzeit. Die Regensburger Youngsters überwintern in der Bayernliga Nord zwar oberhalb des ominösen Strichs, der Vorsprung auf den oberen Abstiegs-Relegationsplatz (Weiden) beträgt aber nur einen Punkt. Zudem haben die schlechter platzierten Teams zwei Spiele weniger bestritten als der Jahn. Zittern ist also angesagt im neuen Jahr.

Obwohl die U21 des Drittligisten ihren Punkteschnitt im Verlauf der Herbstrunde steigern konnte, gelang es ihr bislang nicht, sich entscheidend von den hinteren Rängen abzusetzen. Entsprechend durchwachsen fällt Janks Zwischenfazit aus: „Zwar hatten wir herausragende Spiele wie beispielsweise das Heimspiel gegen Gebenbach oder die Partien gegen Neudrossenfeld und den Würzburger FV. Doch auf der anderen Seite hatten wir auch Spiele, die mir nicht so gut gefielen – wie das Unentschieden in Coburg oder die Niederlage in Erlangen, wo wir das Spiel sehr lange dominiert, aber durch individuelle Fehler verloren haben“, so der 52-Jährige im Gespräch mit dem Medienteam des SSV Jahn.

Neben dem Unterbau des FC Ingolstadt stellt der „kleine Jahn“ die jüngste Mannschaft der Bayernliga. Im Sommer wurden wie üblich einige U19-Spieler integriert. „Wir haben gemerkt, dass wir im Zweikampfverhalten zulegen mussten und müssen. Ich bin zufrieden, dass wir in diesem Bereich schon zulegen konnten. Die Ballbehauptung und Ballsicherung ist auch viel besser geworden. Sehr zufrieden bin ich auch mit dem Positionsspiel. Ein Thema ist noch die Risikoabwägung im Spielaufbau: Kann ich ins Eins gegen Eins gehen und ein Dribbling machen, oder ist es besser, mit weniger Risiko zu spielen? Das ist aktuell noch bisserl ein Problem“, geht Jank in die Tiefe. Als sein persönliches Saison-Highlight nennt er den 5:1-Heimsieg gegen die DJK Gebenbach zu Saisonbeginn: „Wir spielen mit sehr hoher Intensität. Das Heimspiel gegen Gebenbach habe ich noch in Erinnerung. Da haben wir Highspeed-Fußball vom Feinsten gespielt und waren klarer Chef am Platz. Ein richtig gutes Spiel von uns. Unsere Benchmark ist es, immer an diese Leistungen heranzukommen.“


Trainiert die Jahn-U21 seit inzwischen viereinhalb Jahren: Christoph Jank.
Trainiert die Jahn-U21 seit inzwischen viereinhalb Jahren: Christoph Jank. – Foto: Jonas Löffler


Neben dem sportlichen Erfolg – im Frühjahr soll unbedingt der direkte Klassenerhalt gelingen – ist für Christoph Jank und sein Trainerteam die Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers von zentraler Bedeutung. Dazu sagt der österreichische Ex-Profi, der bereits seit 2021 die U21 des Jahn coacht: „Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir unsere Spieler bestmöglich weiterentwickeln und sie dabei unterstützen, ihre Stärken weiter zu stärken. Und dass sie diese Stärken weiter ins Team einbringen. Dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute Restrückrunde spielen werden.“

Sich prächtig entwickelt hat Jakob Seibold. Der gebürtige Bayerwäldler ist im Mittelfeld gesetzt, schnupperte schon ins Drittligateam von Trainer Michael Wimmer hinein. Sein Profi-Debüt steht noch aus, zeichnet sich aber immer mehr ab. Was sagt das Talent zur bisherigen Saison des Jahn II? „Wir haben gute Leistungen gezeigt und immer wieder gute Spiele abgeliefert – vor allem gegen Ende des Jahres. Mit den Ergebnissen wurden wir nicht so belohnt. Nichtsdestotrotz ist der aktuelle Tabellenplatz nicht verdient“, so Seibold, „Das wird in der Restrunde definitiv anders werden.“ Der Sprung vom Jugendbereich zum Herrenfußball sei natürlich immer eine Umstellung. „Man sieht aber die Entwicklung der Spieler und es wird immer besser.“

In der Regensburger U21 fühlt sich Seibold gut aufgehoben: „Wir sind ein super cooler Haufen, machen außerhalb des Platzes viel miteinander. Alle verstehen sich super miteinander. Das spiegelt sich auf dem Platz wider.“ Das Ziel für die Restsaison in der Bayernliga Nord umreißt der 19-Jährige so: „Die Leistungen, die wir zeigen, in Ergebnisse ummünzen, um mehr Punkte einzufahren und aus dem Abstiegskampf rauszukommen.“

Aufrufe: 017.12.2025, 14:00 Uhr
Florian WürtheleAutor