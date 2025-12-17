Jakob Seibold: »Aus dem Abstiegskampf rauskommen«

Obwohl die U21 des Drittligisten ihren Punkteschnitt im Verlauf der Herbstrunde steigern konnte, gelang es ihr bislang nicht, sich entscheidend von den hinteren Rängen abzusetzen. Entsprechend durchwachsen fällt Janks Zwischenfazit aus: „Zwar hatten wir herausragende Spiele wie beispielsweise das Heimspiel gegen Gebenbach oder die Partien gegen Neudrossenfeld und den Würzburger FV. Doch auf der anderen Seite hatten wir auch Spiele, die mir nicht so gut gefielen – wie das Unentschieden in Coburg oder die Niederlage in Erlangen, wo wir das Spiel sehr lange dominiert, aber durch individuelle Fehler verloren haben“, so der 52-Jährige im Gespräch mit dem Medienteam des SSV Jahn.



Neben dem Unterbau des FC Ingolstadt stellt der „kleine Jahn“ die jüngste Mannschaft der Bayernliga. Im Sommer wurden wie üblich einige U19-Spieler integriert. „Wir haben gemerkt, dass wir im Zweikampfverhalten zulegen mussten und müssen. Ich bin zufrieden, dass wir in diesem Bereich schon zulegen konnten. Die Ballbehauptung und Ballsicherung ist auch viel besser geworden. Sehr zufrieden bin ich auch mit dem Positionsspiel. Ein Thema ist noch die Risikoabwägung im Spielaufbau: Kann ich ins Eins gegen Eins gehen und ein Dribbling machen, oder ist es besser, mit weniger Risiko zu spielen? Das ist aktuell noch bisserl ein Problem“, geht Jank in die Tiefe. Als sein persönliches Saison-Highlight nennt er den 5:1-Heimsieg gegen die DJK Gebenbach zu Saisonbeginn: „Wir spielen mit sehr hoher Intensität. Das Heimspiel gegen Gebenbach habe ich noch in Erinnerung. Da haben wir Highspeed-Fußball vom Feinsten gespielt und waren klarer Chef am Platz. Ein richtig gutes Spiel von uns. Unsere Benchmark ist es, immer an diese Leistungen heranzukommen.“





