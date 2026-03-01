Jakob Schmidt wechselt zum FC Ettenheim-Altdorf

Nach vielen erfolgreichen Jahren beim SC Orschweier geht Jakob Schmidt den nächsten Schritt – und wird ab der kommenden Saison unser Trikot tragen!

Jakob Schmidt (26) verstärkt unsere Offensive mit seiner Flexibilität und Vielseitigkeit. Er ist offensiv variabel einsetzbar, fühlt sich in mehreren Positionen wohl und bringt dadurch zusätzliche Optionen in unser Angriffsspiel. Seine Bilanz beim SC Orschweier:34 Spiele | 66 Tore | 58 Assists

„Als die Anfrage des FC Ettenheim-Altdorf kam, war für mich sofort klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte. Der Verein ist sehr gut aufgestellt und bietet mir die optimalen Voraussetzungen, mich sportlich sowie persönlich weiterzuentwickeln. Für mich persönlich ist es zudem ein Wiedersehen mit Coach Flo Ey, der mich, als damals 17-Jähriger, in die 1. Mannschaft des SCO hochgeholt hat. Ich freue mich auf das Team, die neue Saison und werde alles dafür geben, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“