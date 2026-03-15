Jakob Scheller: „Lasse mich nicht zum Sündenbock abstempeln"

Scheller tritt als Cheftrainer Fischelns zurück – Foto: Andre Fiethen

Sebastian Suski wirkte erstaunt und ratlos. „Das hatte ich nicht auf dem Plan. In Sachen Trainer wollten wir bis zum Sommer, wenn Fabian Wiegers-Lange übernehmen wird, keine neue Baustelle aufmachen“, so der erste Vorsitzende und Sportvorstand des VfR Fischeln. Denn gerade hatte er erfahren, dass Jakob Scheller, Coach des Bezirksliga-Teams, zurückgetreten war.

Suski arbeitet an einer internen Lösung

Der sagt zu seinem vorzeitigen Ausscheiden an der Kölner Straße: „Grundsätzlich war die Aufgabe in Fischeln eine unter extrem schwierigen Verhältnissen. Dafür haben wir es in der Hinrunde noch gut gemacht. Als mir dann aber beim ersten Training zur Rückrunde mitgeteilt wurde, dass im Sommer ein neuer Trainer kommt, war die Überraschung bei Spielern und mir groß. Kurz danach ging mein Co-Trainer Markus Haep von der Fahne und die internen und externen Einflüsse wurden immer größer. Auch viele Spieler sprachen von Abschied – und von vertrauensvoller Arbeit war keine Spur. Zum Sündenbock für die aktuelle Situation will ich mich nicht abstempeln lassen.“

Das Abschlusstraining für die Partie am Sonntag gegen den Tabellenführer OSV Meerbusch leitete derweil Kapitän Fynn Ziemes, der wegen einer Patellaverletzung bis zum Sommer ohnehin als Spieler außer Gefecht gesetzt ist. „Ich suche händeringend nach einer internen Lösung“, sagt unterdessen Suski.