Gibt immer Gas: Jakob Münzner. – Foto: Borussia Veen

Jakob Münzer glaubt an das Potenzial von Borussia Veen Der Abwehrspieler des A-Kreisligisten stellt den direkten Wiederaufstieg aber nicht in den Vordergrund. Am Sonntag kommt der VfL Rheinhausen.

Hinter dem SV Borussia Veen liegt eine turbulente Zeit. Nach drei Jahren in der Bezirksliga mussten die „Krähen“ nach der Heimniederlage gegen den TSV Weeze am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten.

Die Wunden des Abstiegs waren allerdings schnell verheilt. „Das war schon ärgerlich. Aber wir hatten nicht viel Zeit. Durch die große Gruppe war die Pause kurz“, sagt Jakob Münzner. Der rechte Außenverteidiger galt schon in der Vorsaison als wichtiger Leistungsträger im Team von Thomas Haal, der das Traineramt im Januar von Christian Hauk übernommen hatte. Der neue Anlauf Auch wenn die erste Mission des neuen Coachs, die Veener zum Klassenerhalt in der Bezirksliga zu führen, im Juni fehlgeschlagen war, entfachte er bei den Gelb-Schwarzen schnell wieder Aufbruchstimmung. Die Mannschaft blieb personell unverändert, kein einziges Vorbereitungsspiel ging verloren. Und auch die neue A-Liga-Saison hätte kaum besser beginnen können. Das Auftaktprogramm hatte es in sich. Nach dem 4:0-Auftakterfolg gegen Mitabsteiger Schwafheim gab der 5:1-Derbysieg beim FC Viktoria Alpen den Veenern zusätzlichen Rückenwind. So gab sich die Borussia auch gegen den VfL Repelen II, den Rumelner TV, den FC Rumeln-Kaldenhausen und den TV Asberg keine Blöße. „Wir wissen durchaus, dass wir das Vermögen haben, jedes Spiel zu gewinnen, sind aber grundsätzlich vom guten Start überrascht gewesen, weil wir die Liga vorher nicht so gut einschätzen konnten“, sagt Jakob Münzner. Der Veener Dauerbrenner stand bisher in allen elf Partien auf dem Platz und kommt auf 949 Einsatzminuten. Dass es in den vergangenen fünf Spielen nur zu einem Sieg reichte, will der Rechtsverteidiger nicht überbewerten, zumal die Veener nach der Niederlage in Hohenbudberg als Tabellenvierter nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Concordia Rheinberg liegen. Die Plätze eins bis sechs trennen nur fünf Zähler.