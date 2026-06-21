Jakob Mülder rückt in Papenburgs erste Herren auf

Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Jakob Mülder rückt zur Saison 2026/27 ein weiterer Spieler aus der vereinseigenen A-Jugend in den Herrenbereich auf. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der Keeper wird künftig dem Herrenkader der Emsländer angehören. Mit seinem Einsatz, seiner Entwicklung und seinem Engagement hat sich Mülder die Chance auf den Schritt in den Seniorenfußball erarbeitet.

Beim SC Blau-Weiß 94 Papenburg freut man sich darüber, dass erneut ein Spieler aus den eigenen Reihen den Sprung in den Herrenbereich schafft, und blickt gespannt auf seinen weiteren Weg im blau-weißen Trikot.