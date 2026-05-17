Jakob Mahlers Traumtor entscheidet Kampf um Platz vier

Jakob Mahler gelnag zu Beginn der 2. Halbzeit das entscheidende 0:2. – Foto: Michael Brunsch

Beim TuS Harsefeld III geht nicht mehr viel. Seit dem 22. März gab es keinen Sieg mehr. Inzwischen ist auch der überraschend gute Platz 5 in Gefahr. "Wir fanden recht gut in die Partie. Freiburg/Oederquart stand aber sehr gut und spielte einige gute Diagonalbälle", sagt Harsefelds Spielertrainer Constantin Bethge. Einen Pass von Jakob Mahler in den Strafraum nahm Mirco Schantze an und schoss flach in die Ecke zum 0:1.

Bis zur Pause passierte jetzt kaum noch etwas. "In der Kabine nahmen wir uns vor, auf dem Platz lauter zu werden. Doch nur zwei Minuten nach Wiederbeginn schossen die Freiburger ein Traumtor. Dann war die Luft raus", so Bethge. Jakob Mahler hatte aus etwa 20 Metern in den Winkel geschossen. Jetzt schien die Luft raus. "Die Motivation fehlte auf beiden Seiten." Eine schöne Kombination sorgte nach etwa 70 Minuten sogar für das 0:3. Erneut war es Jakob Mahler, der beteiligt war und Olaf Schütt in Szene setzte. Der ließ sich die Chance nicht nehmen. "Insgesamt war es spielerisch keine gute, aber faire Begegnung", so Constantin Bethge abschließend. Die Nordkehdinger haben noch immer theoretische Chancen auf einen Aufstieg in die Kreisliga.

Schiedsrichter: Till Kluth - Tore: 0:1 Mirco Schantze (19.), 0:2 Jakob Mahler (47.), 0:3 Olaf Schütt (71.).